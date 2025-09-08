$41.220.13
09:57
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
08:37
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
06:26
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
6 сентября, 12:37
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
6 сентября, 10:49
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
Обещал повлиять на ТЦК за 35 000 долларов: правоохранители задержали военнослужащего

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Правоохранители задержали военнослужащего, который обещал повлиять на ТЦК и СП за денежное вознаграждение. Мужчина получил 3 тысячи долларов в августе, а остальную сумму, 32 тысячи долларов, во время задержания.

Обещал повлиять на ТЦК за 35 000 долларов: правоохранители задержали военнослужащего

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, обещавшему повлиять на ТЦК и СП за денежное вознаграждение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

Следствие установило, что мужчина организовал схему получения неправомерной выгоды за влияние на решения должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Речь шла о снятии уклонистов с розыска ТЦК, а также об исключении их из военного учета.

Первую часть денежного вознаграждения на сумму в 3 тысячи долларов США он получил в августе текущего года. Его задержали при получении остальной суммы - 32 тысячи долларов.

Мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, соединенное с вымогательством такой выгоды). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Получил 8000 долларов за уклонение родственника от мобилизации: на Львовщине объявили подозрение судье05.09.25, 13:56 • 3638 просмотров

Евгений Устименко

Общество Криминал и ЧП

Украина
Украина