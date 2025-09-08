Обещал повлиять на ТЦК за 35 000 долларов: правоохранители задержали военнослужащего
Правоохранители задержали военнослужащего, который обещал повлиять на ТЦК и СП за денежное вознаграждение. Мужчина получил 3 тысячи долларов в августе, а остальную сумму, 32 тысячи долларов, во время задержания.
Правоохранители задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, обещавшему повлиять на ТЦК и СП за денежное вознаграждение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали
Следствие установило, что мужчина организовал схему получения неправомерной выгоды за влияние на решения должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Речь шла о снятии уклонистов с розыска ТЦК, а также об исключении их из военного учета.
Первую часть денежного вознаграждения на сумму в 3 тысячи долларов США он получил в августе текущего года. Его задержали при получении остальной суммы - 32 тысячи долларов.
Мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, соединенное с вымогательством такой выгоды). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет с конфискацией имущества.
