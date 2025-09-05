Получил 8000 долларов за уклонение родственника от мобилизации: на Львовщине объявили подозрение судье

Правоохранительные органы сообщили о подозрении судье одного из районных судов Львовской области. Его подозревают в получении неправомерной выгоды и декларировании недостоверной информации, сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 и ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины. Следствие установило, что судья использовал свое служебное положение и согласился повлиять на должностных лиц районного ТЦК и СП с целью освободить от мобилизации своего двоюродного брата - его доставили на пункт сбора еще в июне текущего года.

Следователи задокументировали, что племянница судьи передала ему неправомерную выгоду в размере 8 000 долларов США - по курсу Национального банка Украины это составляет более 330 000 гривен.

Судья использовал свои связи и обеспечил освобождение родственника из помещения ТЦК. При этом окончательное решение по его мобилизации не было принято, что позволило судье доставить родственника во Львов.

В ходе досудебного расследования были установлены факты внесения судьей заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2024 год относительно имущества своей семьи. Эти данные отличаются от достоверных на общую сумму более 7,5 млн. грн.

Если вина судьи будет признана, ему может грозить наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Напомним

