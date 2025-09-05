Получил 8000 долларов за уклонение родственника от мобилизации: на Львовщине объявили подозрение судье

$41.350.02
48.130.07
ukenru
Эксклюзив
08:58 • 6838 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
08:28 • 12566 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
08:19 • 12127 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
06:13 • 22244 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 29078 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 46674 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 39236 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 40415 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 40865 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 31056 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.5м/с
39%
755мм
Популярные новости
«Почти 500 боевых машин в год»: Германия значительно расширяет военную поддержку Украины5 сентября, 01:24 • 9294 просмотра
«Мы ведем очень хороший диалог»: Трамп намерен поговорить с путиным после разговора с ЗеленскимVideo5 сентября, 02:33 • 17867 просмотра
Илона Маска пригласили на саммит в Белый дом: что ответил миллиардер06:58 • 4948 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы07:47 • 13269 просмотра
В Белом доме сообщили о важном выступлении Трампа: о чем будет говорить07:57 • 12541 просмотра
публикации
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы07:47 • 13381 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto06:13 • 22240 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 23179 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 54218 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto4 сентября, 07:53 • 38726 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Италия
Франция
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 21246 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 54222 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 21764 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 27066 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 28834 просмотра
Актуальное
Financial Times
Фейковые новости
ЧатГПТ
Шахед-136
Ракетная система С-300

Получил 8000 долларов за уклонение родственника от мобилизации: на Львовщине объявили подозрение судье

Киев • УНН

 • 858 просмотра

Судье районного суда Львовщины сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды и декларировании недостоверной информации. Он получил 8000 долларов США за освобождение двоюродного брата от мобилизации и внес недостоверные сведения в декларацию на 7,5 млн грн.

Получил 8000 долларов за уклонение родственника от мобилизации: на Львовщине объявили подозрение судье

Правоохранительные органы сообщили о подозрении судье одного из районных судов Львовской области. Его подозревают в получении неправомерной выгоды и декларировании недостоверной информации, сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 и ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины. Следствие установило, что судья использовал свое служебное положение и согласился повлиять на должностных лиц районного ТЦК и СП с целью освободить от мобилизации своего двоюродного брата - его доставили на пункт сбора еще в июне текущего года.

Следователи задокументировали, что племянница судьи передала ему неправомерную выгоду в размере 8 000 долларов США - по курсу Национального банка Украины это составляет более 330 000 гривен.

Судья использовал свои связи и обеспечил освобождение родственника из помещения ТЦК. При этом окончательное решение по его мобилизации не было принято, что позволило судье доставить родственника во Львов.

В ходе досудебного расследования были установлены факты внесения судьей заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2024 год относительно имущества своей семьи. Эти данные отличаются от достоверных на общую сумму более 7,5 млн. грн.

Если вина судьи будет признана, ему может грозить наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Напомним

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для должностного лица Минобороны, которого подозревают в получении взятки. Обвиняемому назначили залог в 2,7 млн гривен.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Львовская область
Бюро экономической безопасности Украины
Генеральный прокурор Украины
Национальный банк Украины
Высший антикоррупционный суд Украины
Министерство обороны Украины
Украина
Львов