Получил 8000 долларов за уклонение родственника от мобилизации: на Львовщине объявили подозрение судье
Судье районного суда Львовщины сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды и декларировании недостоверной информации. Он получил 8000 долларов США за освобождение двоюродного брата от мобилизации и внес недостоверные сведения в декларацию на 7,5 млн грн.
Правоохранительные органы сообщили о подозрении судье одного из районных судов Львовской области. Его подозревают в получении неправомерной выгоды и декларировании недостоверной информации, сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 и ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины. Следствие установило, что судья использовал свое служебное положение и согласился повлиять на должностных лиц районного ТЦК и СП с целью освободить от мобилизации своего двоюродного брата - его доставили на пункт сбора еще в июне текущего года.
Следователи задокументировали, что племянница судьи передала ему неправомерную выгоду в размере 8 000 долларов США - по курсу Национального банка Украины это составляет более 330 000 гривен.
Судья использовал свои связи и обеспечил освобождение родственника из помещения ТЦК. При этом окончательное решение по его мобилизации не было принято, что позволило судье доставить родственника во Львов.
В ходе досудебного расследования были установлены факты внесения судьей заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2024 год относительно имущества своей семьи. Эти данные отличаются от достоверных на общую сумму более 7,5 млн. грн.
Если вина судьи будет признана, ему может грозить наказание в виде лишения свободы до пяти лет.
