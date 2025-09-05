ВАКС застосував запобіжний захід до посадовця Міноборони, який хотів від столичного забудовника 1,3 млн грн хабаря

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для посадовця Міністерства оборони, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди від забудовника. Чиновнику призначили заставу та поклали низку процесуальних обов’язків. Про це повідомляє пресслужба САП, пише УНН.

Деталі

В САП не називають імені посадовця, але судячи із матеріалів справи йдеться про керівника Центрального територіального управління капітального будівництва Міноборони Віталія Гайдука.

04 вересня 2025 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до посадовця Міноборони. Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді 2 725 200 грн застави - йдеться у повідомленні.

Також на особу покладено відповідні процесуальні обов’язки. За рішенням суду, застава має бути внесена протягом 5 днів з моменту проголошення рішення.

Доповнення

НАБУ і САП повідомили т.в.о. начальника одного із Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони України про підозру в одержанні неправомірної вигоди від одного зі столичних забудовників.

За даними слідства, посадовець запропонував забезпечити перемогу в конкурсі на зведення будинку для військових у Святошинському районі Києва.

Для реалізації плану залучив інших осіб, а "послуги" оцінив у 1,3 млн дол. США.

Гроші мали передаватися трьома траншами через банківські комірки:

100 тис. дол. США — після початку конкурсу;

400 тис. дол. США — за підписання договору на будівництво;

800 тис. дол. США — після завершення першої черги будівництва.

Після оголошення про початок конкурсу забудовник запропонував зменшити суму до 1 млн дол. США та надав перший транш.

У червні 2025 року співучасників злочину викрили одразу після одержання частини коштів. Зібрані докази дали підстави повідомити про підозру і самому посадовцю.

Кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі).

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

