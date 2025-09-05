$41.350.02
Ексклюзив
08:58
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
06:13
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
ВАКС застосував запобіжний захід до посадовця Міноборони, який хотів від столичного забудовника 1,3 млн грн хабаря

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для посадовця Міноборони, підозрюваного в отриманні хабара. Чиновнику призначили заставу у 2,7 млн грн та поклали процесуальні обов'язки.

ВАКС застосував запобіжний захід до посадовця Міноборони, який хотів від столичного забудовника 1,3 млн грн хабаря

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для посадовця Міністерства оборони, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди від забудовника. Чиновнику призначили заставу та поклали низку процесуальних обов’язків. Про це повідомляє пресслужба САП, пише УНН.

Деталі

В САП не називають імені посадовця, але судячи із матеріалів справи йдеться про керівника Центрального територіального управління капітального будівництва Міноборони Віталія Гайдука.

04 вересня 2025 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до посадовця Міноборони. Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді 2 725 200 грн застави

- йдеться у повідомленні.

Також на особу покладено відповідні процесуальні обов’язки. За рішенням суду, застава має бути внесена протягом 5 днів з моменту проголошення рішення.

Доповнення

НАБУ і САП повідомили т.в.о. начальника одного із Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони України про підозру в одержанні неправомірної вигоди від одного зі столичних забудовників.

За даними слідства, посадовець запропонував забезпечити перемогу в конкурсі на зведення будинку для військових у Святошинському районі Києва.

Для реалізації плану залучив інших осіб, а "послуги" оцінив у 1,3 млн дол. США.

Гроші мали передаватися трьома траншами через банківські комірки:

  • 100 тис. дол. США — після початку конкурсу;
    • 400 тис. дол. США — за підписання договору на будівництво;
      • 800 тис. дол. США — після завершення першої черги будівництва.

        Після оголошення про початок конкурсу забудовник запропонував зменшити суму до 1 млн дол. США та надав перший транш.

        У червні 2025 року співучасників злочину викрили одразу після одержання частини коштів. Зібрані докази дали підстави повідомити про підозру і самому посадовцю.

        Кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі).

        Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

        04.09.25, 18:55

        Ольга Розгон

        ПолітикаКримінал та НП
        Вищий антикорупційний суд України
        Національне антикорупційне бюро України
        Міністерство оборони України
        Київ