Справа про незаконне збагачення: експосадовцю СБУ Вітюку суд визначив заставу у понад 9 млн грн

Київ • УНН

 • 104 перегляди

ВАКС застосував до експосадовця СБУ Іллі Вітюка запобіжний захід у вигляді застави. Сума застави становить 9 мільйонів 84 тисячі гривень.

Справа про незаконне збагачення: експосадовцю СБУ Вітюку суд визначив заставу у понад 9 млн грн

Вищий антикорупційний суд застосував до експосадовця СБУ, генерала Іллі Вітюка, якого підозрюють у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 9 млн грн, передає УНН.

Деталі

ВАКС застосував до Вітюка запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 9 млн 84 тис грн.

Зокрема, підозрюваний зобов’язаний:

  • прибувати за викликом до детектива, прокурора та суду;
    • повідомляти про зміну місця проживання та роботи;
      • не залишати межі України без дозволу;
        • утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі;
          • здати закордонний паспорт.

            Обов'язки покладені до 4 листопада 2025 року.

            Перед початком розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу захист клопотав про відкладення засідання через на їх думку порушення підслідності.

            Суд відмовив.

            Прокурор САП клопотав про застосування до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 42 млн грн.

            Доповнення

            НАБУ і САП викрили експосадовця СБУ Іллю Вітюка на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. За даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн гривень та оформив її на члена сім’ї. У Службі безпеки України заявили, що підозра Вітюку з боку є помстою з боку НАБУ та САП за те, що СБУ ефективно протидіє російському впливу на державні органи та викрила кількох співробітників Бюро на вчиненні злочинів.

            У СБУ зазначали, що підозру Вітюку оголошено саме після резонансних затримань представників Бюро, хоча відповідне кримінальне провадження було відкрито майже півтора року тому. За цей час співробітники НАБУ й САП не змогли зібрати переконливу доказову базу, яка б підтвердила незаконне збагачення та недостовірне декларування, котре інкримінується Вітюку.

            У СБУ наголошують, що зокрема, приводом для відкриття кримінального провадження стала наявність квартири у його родини, яка нібито придбана за заниженою ціною за кошти, котрі нібито не було одержано в законний спосіб. Водночас, слідство проігнорувало:

            • висновки багатьох експертиз, які спростували купівлю житла за заниженою ціною. Зокрема, і тих експертиз, які ініціювало саме НАБУ;

            • висновок НАЗК, яке після проведення ретельних перевірок не знайшло ознак незаконного збагачення в родини Вітюка;

            • ведення підприємницької діяльності дружини І.Вітюка та отримання нею законних та задекларованих доходів, за які було придбано житло для родини (підтверджено низкою державних експертиз);

            • покази численних свідків, які попри тиск з боку слідства, спростовують версію сторони обвинувачення.

            Окремо в СБУ зазначили, що Вітюк з перших днів повномасштабного вторгнення рф робить важливий внесок у захист країни.

            Зокрема, під його керівництвом Департамент кібербезпеки (ДКІБ) СБУ відбив тисячі кібератак на українські системи зв’язку, енергетичну та ЖКГ-інфраструктуру. Проведено десятки складних контрнаступальних операцій в кіберпросторі 

            - інформує СБУ.

            З початком повномасштабного вторгнення бригадний генерал І.Вітюк став на захист Києва та очолив одну з оперативно-бойових груп, яка займалася звільненням Київської області від окупантів. Також протягом 2024-2025 років він у складі оперативно-бойових груп перебував у ротаціях у зоні бойових дій на територіях Сумської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей. Брав безпосередню участь у Курській операції.

             Також СБУ заявляє, що під керівництвом Вітюка створено бойовий підрозділ на основі ДКІБ. Сьогодні там діють снайперські групи і підрозділи, які безпілотниками нищать не лише живу силу і техніку ворога, а й їхні засоби РЕБ і РЕР.

            За участі Іллі Вітюка була налагоджена робота з документування й нейтралізації ворожих диверсійно-розвідувальних груп, протидії ІПСО, збору та аналізу розвідувальних даних. Також було розроблено телеграм-бот "t.me/stop_russian_war_bot", через який українські бійці в реальному часі отримували інформацію про пересування військ противника. Це дозволило Силам оборони знищити сотні одиниць ворожої техніки противника, велику кількість живої сили ворога, а також декількох російських генералів.

             "Зважаючи на все вищенаведене, є всі підстави говорити про вибіркове правосуддя з боку НАБУ та САП на адресу співробітника СБУ. Зі свого боку, в тих кримінальних провадженнях, які стосуються співробітників НАБУ, СБ України й надалі працюватиме винятково у правовому полі, спираючись на ґрунтовну доказову базу та норми закону", - йшлось в заяві СБУ.

            Окремо в СБУ наголосили, що приналежність до будь-якої державної, правоохоронної, безпекової чи антикорупційної структури не дає жодних індульгенцій та не є приводом для уникнення відповідальності.

            Анна Мурашко

