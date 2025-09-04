Дело о незаконном обогащении: экс-чиновнику СБУ Витюку суд определил залог в более 9 млн грн

$41.370.01
48.200.03
ukenru
14:39 • 3392 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
14:02 • 8306 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 14753 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 20667 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 21205 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 19170 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 39255 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 39980 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 42603 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 37952 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
1.8м/с
46%
753мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 281950 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 275433 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 273161 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 265975 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 29743 просмотра
публикации
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 21214 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto4 сентября, 07:53 • 18602 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 39252 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 37598 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 75882 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Денис Шмыгаль
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Николаевская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"10:35 • 9794 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 21219 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 11484 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 17328 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 19387 просмотра
Актуальное
R-360 Нептун
Ми-8
Фейковые новости
Бильд
Facebook

Дело о незаконном обогащении: экс-чиновнику СБУ Витюку суд определил залог в более 9 млн грн

Киев • УНН

 • 178 просмотра

ВАКС применил к экс-чиновнику СБУ Илье Витюку меру пресечения в виде залога. Сумма залога составляет 9 миллионов 84 тысячи гривен.

Дело о незаконном обогащении: экс-чиновнику СБУ Витюку суд определил залог в более 9 млн грн

Высший антикоррупционный суд применил к экс-чиновнику СБУ, генералу Илье Витюку, которого подозревают в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, меру пресечения в виде залога в размере более 9 млн грн, передает УНН.

Детали

ВАКС применил к Витюку меру пресечения в виде залога в размере 9 млн 84 тыс грн.

В частности, подозреваемый обязан:

  • прибывать по вызову к детективу, прокурору и суду;
    • сообщать об изменении места жительства и работы;
      • не покидать пределы Украины без разрешения;
        • воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу;
          • сдать заграничный паспорт.

            Обязанности возложены до 4 ноября 2025 года.

            Перед началом рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения защита ходатайствовала об отложении заседания из-за, по их мнению, нарушения подследственности.

            Суд отказал.

            Прокурор САП ходатайствовал о применении к подозреваемому меры пресечения в виде залога в размере 42 млн грн.

            Дополнение

            НАБУ и САП разоблачили экс-чиновника СБУ Илью Витюка в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. По данным следствия, в декабре 2023 года подозреваемый приобрел квартиру за 21,6 млн гривен и оформил ее на члена семьи. В Службе безопасности Украины заявили, что подозрение Витюку со стороны является местью со стороны НАБУ и САП за то, что СБУ эффективно противодействует российскому влиянию на государственные органы и разоблачила нескольких сотрудников Бюро в совершении преступлений.

            В СБУ отмечали, что подозрение Витюку объявлено именно после резонансных задержаний представителей Бюро, хотя соответствующее уголовное производство было открыто почти полтора года назад. За это время сотрудники НАБУ и САП не смогли собрать убедительную доказательную базу, которая бы подтвердила незаконное обогащение и недостоверное декларирование, которое инкриминируется Витюку.

            В СБУ подчеркивают, что, в частности, поводом для открытия уголовного производства стало наличие квартиры у его семьи, которая якобы приобретена по заниженной цене за средства, которые якобы не были получены законным способом. В то же время, следствие проигнорировало:

            • выводы многих экспертиз, которые опровергли покупку жилья по заниженной цене. В частности, и тех экспертиз, которые инициировало само НАБУ;

            • вывод НАПК, которое после проведения тщательных проверок не нашло признаков незаконного обогащения у семьи Витюка;

            • ведение предпринимательской деятельности женой И. Витюка и получение ею законных и задекларированных доходов, за которые было приобретено жилье для семьи (подтверждено рядом государственных экспертиз);

            • показания многочисленных свидетелей, которые, несмотря на давление со стороны следствия, опровергают версию стороны обвинения.

            Отдельно в СБУ отметили, что Витюк с первых дней полномасштабного вторжения РФ вносит важный вклад в защиту страны.

            В частности, под его руководством Департамент кибербезопасности (ДКИБ) СБУ отразил тысячи кибератак на украинские системы связи, энергетическую и ЖКХ-инфраструктуру. Проведены десятки сложных контрнаступательных операций в киберпространстве 

            - информирует СБУ.

            С началом полномасштабного вторжения бригадный генерал И. Витюк встал на защиту Киева и возглавил одну из оперативно-боевых групп, которая занималась освобождением Киевской области от оккупантов. Также в течение 2024-2025 годов он в составе оперативно-боевых групп находился в ротациях в зоне боевых действий на территориях Сумской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей. Принимал непосредственное участие в Курской операции.

            Также СБУ заявляет, что под руководством Витюка создано боевое подразделение на основе ДКИБ. Сегодня там действуют снайперские группы и подразделения, которые беспилотниками уничтожают не только живую силу и технику врага, но и их средства РЭБ и РЭР.

            При участии Ильи Витюка была налажена работа по документированию и нейтрализации вражеских диверсионно-разведывательных групп, противодействию ИПСО, сбору и анализу разведывательных данных. Также был разработан телеграм-бот "t.me/stop_russian_war_bot", через который украинские бойцы в реальном времени получали информацию о передвижении войск противника. Это позволило Силам обороны уничтожить сотни единиц вражеской техники противника, большое количество живой силы врага, а также нескольких российских генералов.

             "Учитывая все вышеизложенное, есть все основания говорить о выборочном правосудии со стороны НАБУ и САП в адрес сотрудника СБУ. Со своей стороны, в тех уголовных производствах, которые касаются сотрудников НАБУ, СБ Украины и в дальнейшем будет работать исключительно в правовом поле, опираясь на основательную доказательную базу и нормы закона", - говорилось в заявлении СБУ.

            Отдельно в СБУ подчеркнули, что принадлежность к любой государственной, правоохранительной, безопасностной или антикоррупционной структуре не дает никаких индульгенций и не является поводом для избежания ответственности.

            Анна Мурашко

            Криминал и ЧП
            Электроэнергия
            Курск
            Донецкая область
            Николаевская область
            Сумская область
            Киевская область
            Запорожская область
            Национальное антикоррупционное бюро Украины
            Служба безопасности Украины
            Херсонская область
            Украина
            Киев