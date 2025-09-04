Дело о незаконном обогащении: экс-чиновнику СБУ Витюку суд определил залог в более 9 млн грн

Высший антикоррупционный суд применил к экс-чиновнику СБУ, генералу Илье Витюку, которого подозревают в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, меру пресечения в виде залога в размере более 9 млн грн, передает УНН.

Детали

ВАКС применил к Витюку меру пресечения в виде залога в размере 9 млн 84 тыс грн.

В частности, подозреваемый обязан:

прибывать по вызову к детективу, прокурору и суду;

сообщать об изменении места жительства и работы;

не покидать пределы Украины без разрешения;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу;

сдать заграничный паспорт.

Обязанности возложены до 4 ноября 2025 года.

Перед началом рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения защита ходатайствовала об отложении заседания из-за, по их мнению, нарушения подследственности.

Суд отказал.

Прокурор САП ходатайствовал о применении к подозреваемому меры пресечения в виде залога в размере 42 млн грн.

Дополнение

НАБУ и САП разоблачили экс-чиновника СБУ Илью Витюка в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. По данным следствия, в декабре 2023 года подозреваемый приобрел квартиру за 21,6 млн гривен и оформил ее на члена семьи. В Службе безопасности Украины заявили, что подозрение Витюку со стороны является местью со стороны НАБУ и САП за то, что СБУ эффективно противодействует российскому влиянию на государственные органы и разоблачила нескольких сотрудников Бюро в совершении преступлений.

В СБУ отмечали, что подозрение Витюку объявлено именно после резонансных задержаний представителей Бюро, хотя соответствующее уголовное производство было открыто почти полтора года назад. За это время сотрудники НАБУ и САП не смогли собрать убедительную доказательную базу, которая бы подтвердила незаконное обогащение и недостоверное декларирование, которое инкриминируется Витюку.

В СБУ подчеркивают, что, в частности, поводом для открытия уголовного производства стало наличие квартиры у его семьи, которая якобы приобретена по заниженной цене за средства, которые якобы не были получены законным способом. В то же время, следствие проигнорировало:

• выводы многих экспертиз, которые опровергли покупку жилья по заниженной цене. В частности, и тех экспертиз, которые инициировало само НАБУ;

• вывод НАПК, которое после проведения тщательных проверок не нашло признаков незаконного обогащения у семьи Витюка;

• ведение предпринимательской деятельности женой И. Витюка и получение ею законных и задекларированных доходов, за которые было приобретено жилье для семьи (подтверждено рядом государственных экспертиз);

• показания многочисленных свидетелей, которые, несмотря на давление со стороны следствия, опровергают версию стороны обвинения.

Отдельно в СБУ отметили, что Витюк с первых дней полномасштабного вторжения РФ вносит важный вклад в защиту страны.

В частности, под его руководством Департамент кибербезопасности (ДКИБ) СБУ отразил тысячи кибератак на украинские системы связи, энергетическую и ЖКХ-инфраструктуру. Проведены десятки сложных контрнаступательных операций в киберпространстве - информирует СБУ.

С началом полномасштабного вторжения бригадный генерал И. Витюк встал на защиту Киева и возглавил одну из оперативно-боевых групп, которая занималась освобождением Киевской области от оккупантов. Также в течение 2024-2025 годов он в составе оперативно-боевых групп находился в ротациях в зоне боевых действий на территориях Сумской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей. Принимал непосредственное участие в Курской операции.

Также СБУ заявляет, что под руководством Витюка создано боевое подразделение на основе ДКИБ. Сегодня там действуют снайперские группы и подразделения, которые беспилотниками уничтожают не только живую силу и технику врага, но и их средства РЭБ и РЭР.

При участии Ильи Витюка была налажена работа по документированию и нейтрализации вражеских диверсионно-разведывательных групп, противодействию ИПСО, сбору и анализу разведывательных данных. Также был разработан телеграм-бот "t.me/stop_russian_war_bot", через который украинские бойцы в реальном времени получали информацию о передвижении войск противника. Это позволило Силам обороны уничтожить сотни единиц вражеской техники противника, большое количество живой силы врага, а также нескольких российских генералов.

"Учитывая все вышеизложенное, есть все основания говорить о выборочном правосудии со стороны НАБУ и САП в адрес сотрудника СБУ. Со своей стороны, в тех уголовных производствах, которые касаются сотрудников НАБУ, СБ Украины и в дальнейшем будет работать исключительно в правовом поле, опираясь на основательную доказательную базу и нормы закона", - говорилось в заявлении СБУ.

Отдельно в СБУ подчеркнули, что принадлежность к любой государственной, правоохранительной, безопасностной или антикоррупционной структуре не дает никаких индульгенций и не является поводом для избежания ответственности.