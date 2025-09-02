$41.370.05
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника Землі
11:02 • 56434 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного
10:24 • 99194 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у Чорногорії
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 115246 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 64079 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - Генштаб
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 126502 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця Президента
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 46855 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 83773 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитись
1 вересня, 15:53 • 53018 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 107857 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
НАБУ і САП викрили експосадовця СБУ Вітюка на незаконному збагаченні. У Службі безпеки заявляють про “помсту”

Київ • УНН

 • 242 перегляди

НАБУ та САП викрили колишнього посадовця СБУ Іллю Вітюка на незаконному збагаченні. Він придбав квартиру за 21,6 млн гривень, оформивши її на члена сім'ї, який нібито заробив кошти як ФОП.

НАБУ і САП викрили експосадовця СБУ Вітюка на незаконному збагаченні. У Службі безпеки заявляють про “помсту”

НАБУ і САП викрили експосадовця СБУ Іллю Вітюка на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. За даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн гривень та оформив її на члена сім’ї. У Службі безпеки України заявили, що підозра Вітюку з боку є помстою з боку НАБУ та САП за те, що СБУ ефективно протидіє російському впливу на державні органи та викрила кількох співробітників Бюро на вчиненні злочинів. Про це пише УНН з посиланням на пресслужби САП та СБУ.

НАБУ і САП викрили посадовця СБУ з числа вищого офіцерського складу на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. За даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн гривень та оформив її на члена сім’ї. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн гривень

 - йдеться в повідомлені.

У САП зазначили, що щоб обґрунтувати походження коштів, член сім’ї вказав, що заробив їх як ФОП – від лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги.

Слідчі встановили, що на рахунки ФОПу дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг. Проте від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються зазначеною особою. Зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності. Крім того, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн гривень 

- додали в САП.

Кваліфікація: ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Додамо

Водночас у СБУ наголосили, що підозра Вітюку з боку НАБУ і САП "є помстою з боку НАБУ та САП за те, що Служба безпеки України ефективно протидіє російському впливу на державні органи та викрила кількох співробітників Бюро на вчиненні злочинів".

Співробітники НАБУ та САП оголосили підозру бригадному генералу Служби безпеки України І.Вітюку. СБУ сприймає такі дії, як відповідь на обґрунтоване затримання Службою кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня цього року. На переконання СБУ, оголошення підозри Вітюку з боку Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є помстою з боку НАБУ та САП за те, що Служба безпеки України ефективно протидіє російському впливу на державні органи та викрила кількох співробітників Бюро на вчиненні злочинів 

- зазначили в СБУ.

У СБУ наголосили, що підозру Вітюку оголошено саме після резонансних затримань представників Бюро, хоча відповідне кримінальне провадження було відкрито майже півтора року тому.

За цей час співробітники НАБУ й САП не змогли зібрати переконливу доказову базу, яка б підтвердила незаконне збагачення та недостовірне декларування, котре інкримінується І.Вітюку 

- додали в СБУ.

У Службі безпеки наголосили, що приводом для відкриття кримінального провадження стала наявність квартири у його родини, яка нібито придбана за заниженою ціною за кошти, котрі нібито не було одержано в законний спосіб. Водночас, за даними СБУ, слідство проігнорувало висновки багатьох експертиз, які спростували купівлю житла за заниженою ціною.

Зокрема, і тих експертиз, які ініціювало саме НАБУ; висновок НАЗК, яке після проведення ретельних перевірок не знайшло ознак незаконного збагачення в родини І.Вітюка; ведення підприємницької діяльності дружини І.Вітюка та отримання нею законних та задекларованих доходів, за які було придбано житло для родини (підтверджено низкою державних експертиз); покази численних свідків, які попри тиск з боку слідства, спростовують версію сторони обвинувачення. Окремо зазначаємо, що І.Вітюк з перших днів повномасштабного вторгнення рф робить важливий внесок у захист країни 

- наголосили в СБУ.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський звільнив Іллю Вітюка, чия дружина під час війни купила квартиру за понад 20 мільйонів гривень, з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

У минулому році журналісти оприлюднили інформацію, що знайшли у дружини Іллі Вітюка квартиру, яка була придбана у грудні 2023 року за понад 20 мільйонів гривень за ринковою ціною. Хоча в декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 мільйонів гривень.

Павло Башинський

