НАБУ и САП разоблачили экс-чиновника СБУ Витюка на незаконном обогащении. В Службе безопасности заявляют о “мести”

Киев • УНН

 • 246 просмотра

НАБУ и САП разоблачили бывшего чиновника СБУ Илью Витюка на незаконном обогащении. Он приобрел квартиру за 21,6 млн гривен, оформив ее на члена семьи, который якобы заработал средства как ФЛП.

НАБУ и САП разоблачили экс-чиновника СБУ Витюка на незаконном обогащении. В Службе безопасности заявляют о “мести”

НАБУ и САП разоблачили экс-чиновника СБУ Илью Витюка на незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. По данным следствия, в декабре 2023 года подозреваемый приобрел квартиру за 21,6 млн гривен и оформил ее на члена семьи. В Службе безопасности Украины заявили, что подозрение Витюку со стороны является местью со стороны НАБУ и САП за то, что СБУ эффективно противодействует российскому влиянию на государственные органы и разоблачила нескольких сотрудников Бюро в совершении преступлений. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службы САП и СБУ.

НАБУ и САП разоблачили должностное лицо СБУ из числа высшего офицерского состава на незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. По данным следствия, в декабре 2023 года подозреваемый приобрел квартиру за 21,6 млн гривен и оформил ее на члена семьи. При этом по договору ее стоимость составляет 12,8 млн гривен

 - говорится в сообщении.

В САП отметили, что чтобы обосновать происхождение средств, член семьи указал, что заработал их как ФЛП – с февраля 2022 года предоставлял юридические и консалтинговые услуги.

Следователи установили, что на счета ФЛП действительно поступали средства за якобы предоставление юридических и консалтинговых услуг. Однако от лица, которое подозревается в завладении средствами АО "Укрзалізниця" в составе преступной организованной группы, а также от компаний, которые контролируются указанным лицом. Собранные доказательства свидетельствуют, что такие услуги не предоставлялись, а компании имеют признаки фиктивности. Кроме того, нет подтверждения законного происхождения остальных потраченных на покупку квартиры средств в размере 8,8 млн гривен 

- добавили в САП.

Квалификация: ст. 368-5 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

Добавим

В то же время в СБУ подчеркнули, что подозрение Витюку со стороны НАБУ и САП "является местью со стороны НАБУ и САП за то, что Служба безопасности Украины эффективно противодействует российскому влиянию на государственные органы и разоблачила нескольких сотрудников Бюро в совершении преступлений".

Сотрудники НАБУ и САП объявили подозрение бригадному генералу Службы безопасности Украины И.Витюку. СБУ воспринимает такие действия, как ответ на обоснованное задержание Службой нескольких сотрудников Национального антикоррупционного бюро в конце июля этого года. По убеждению СБУ, объявление подозрения Витюку со стороны Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры является местью со стороны НАБУ и САП за то, что Служба безопасности Украины эффективно противодействует российскому влиянию на государственные органы и разоблачила нескольких сотрудников Бюро в совершении преступлений 

- отметили в СБУ.

В СБУ подчеркнули, что подозрение Витюку объявлено именно после резонансных задержаний представителей Бюро, хотя соответствующее уголовное производство было открыто почти полтора года назад.

За это время сотрудники НАБУ и САП не смогли собрать убедительную доказательную базу, которая бы подтвердила незаконное обогащение и недостоверное декларирование, которое инкриминируется И.Витюку 

- добавили в СБУ.

В Службе безопасности подчеркнули, что поводом для открытия уголовного производства стало наличие квартиры у его семьи, которая якобы приобретена по заниженной цене за средства, которые якобы не были получены законным способом. В то же время, по данным СБУ, следствие проигнорировало выводы многих экспертиз, которые опровергли покупку жилья по заниженной цене.

В частности, и тех экспертиз, которые инициировало само НАБУ; заключение НАПК, которое после проведения тщательных проверок не нашло признаков незаконного обогащения у семьи И.Витюка; ведение предпринимательской деятельности женой И.Витюка и получение ею законных и задекларированных доходов, за которые было приобретено жилье для семьи (подтверждено рядом государственных экспертиз); показания многочисленных свидетелей, которые, несмотря на давление со стороны следствия, опровергают версию стороны обвинения. Отдельно отмечаем, что И.Витюк с первых дней полномасштабного вторжения ha делает важный вклад в защиту страны 

- подчеркнули в СБУ.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Илью Витюка, чья жена во время войны купила квартиру за более чем 20 миллионов гривен, с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины.

В прошлом году журналисты обнародовали информацию, что нашли у жены Ильи Витюка квартиру, которая была приобретена в декабре 2023 года за более чем 20 миллионов гривен по рыночной цене. Хотя в декларации должностного лица указано, что за квартиру заплатили 12,8 миллионов гривен.

Павел Башинский

