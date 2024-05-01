Зеленський звільнив Вітюка з посади начальника Департаменту контррозвідки СБУ
Київ • УНН
Президент Зеленський звільнив Іллю Вітюка, голову контррозвідки Служби безпеки України. Що вдіомо про Вітюка та що могло стати причиною звільнення.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Іллю Вітюка, чия дружина під час війни купила квартиру за понад 20 мільйонів гривень, з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України, передає УНН.
Деталі
"Звільнити Вітюка Іллю Анатолійовича з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України", - йдеться в указі №257/2024.
Нагадаємо
На початку квітня журналісти "Слідство.Інфо" оприлюднили інформацію, що знайшли у дружини Іллі Вітюка квартиру, яка була придбана у грудні 2023 року за понад 20 мільйонів гривень за ринковою ціною. Хоча в декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 мільйонів гривень.
Після виходу цього розслідування, журналісту видання Євгену Шульгату, який працював над зазначеним розслідуванням, намагалися вручити повістку співробітники ТЦК, яким, за даними агенції, працівник СБУ Олексій Біленко - людина, близька до Іллі Вітюка, міг давати вказівки представникам ТЦК щодо вручення повістки журналісту.
Також "Слідство.Інфо" повідомляли, що Вітюк знімав розстріли на Майдані з боку "Беркуту" як оперативник служби.
Згодом ЗМІ повідомляли, що голова СБУ Василь Малюк відсторонив Іллю Вітюка від виконання посадових обов'язків на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство-інфо". Також повідомлялося, що за рішенням голови СБУ Вітюк на час проведення перевірок проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання і знищує ворога та його техніку безпосередньо на фронті спільно з ЦСО "А".