Зеленский уволил Витюка с должности начальника Департамента контрразведки СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Илью Витюка, чья жена во время войны купила квартиру за более 20 миллионов гривен, с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины, передает УНН.

Детали

"Уволить Витюка Илью Анатольевича с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - говорится в указе №257/2024.

Напомним

В начале апреля журналисты "Слідство.Інфо" обнародовали информацию, что нашли у жены Ильи Витюка квартиру, которая была приобретена в декабре 2023 года за более чем 20 миллионов гривен по рыночной цене. Хотя в декларации чиновника указано, что за квартиру заплатили 12,8 миллионов гривен.

После выхода этого расследования, журналисту издания Евгению Шульгату, который работал над указанным расследованием, пытались вручить повестку сотрудники ТЦК, которым, по данным агентства, работник СБУ Алексей Биленко - человек, близкий к Илье Витюку, мог давать указания представителям ТЦК о вручении повестки журналисту.

Также "Слідство.Інфо" сообщали, что Витюк снимал расстрелы на Майдане со стороны "Беркута" как оперативник службы.

Впоследствии СМИ сообщали, что председатель СБУ Василий Малюк отстранил Илью Витюка от исполнения должностных обязанностей на время проверки обстоятельств, обнародованных журналистами "Слідство.Інфо". Также сообщалось, что по решению председателя СБУ Витюк на время проведения проверок будет проходить службу в боевом подразделении ДКИБ, которое выполняет оборонительные задачи и уничтожает врага и его технику непосредственно на фронте совместно с ЦСО "А".