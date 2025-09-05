ВАКС применил меру пресечения к должностному лицу Минобороны, который хотел от столичного застройщика 1,3 млн грн взятки

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для должностного лица Министерства обороны, подозреваемого в получении неправомерной выгоды от застройщика. Чиновнику назначили залог и возложили ряд процессуальных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба САП, пишет УНН.

Детали

В САП не называют имени должностного лица, но судя по материалам дела речь идет о руководителе Центрального территориального управления капитального строительства Минобороны Виталии Гайдуке.

04 сентября 2025 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС применил меру пресечения к должностному лицу Минобороны. Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде 2 725 200 грн залога - говорится в сообщении.

Также на лицо возложены соответствующие процессуальные обязанности. По решению суда, залог должен быть внесен в течение 5 дней с момента провозглашения решения.

Дополнение

НАБУ и САП сообщили и.о. начальника одного из Центральных территориальных управлений Министерства обороны Украины о подозрении в получении неправомерной выгоды от одного из столичных застройщиков.

По данным следствия, должностное лицо предложило обеспечить победу в конкурсе на возведение дома для военных в Святошинском районе Киева.

Для реализации плана привлек других лиц, а "услуги" оценил в 1,3 млн долл. США.

Деньги должны были передаваться тремя траншами через банковские ячейки:

100 тыс. долл. США — после начала конкурса;

400 тыс. долл. США — за подписание договора на строительство;

800 тыс. долл. США — после завершения первой очереди строительства.

После объявления о начале конкурса застройщик предложил уменьшить сумму до 1 млн долл. США и предоставил первый транш.

В июне 2025 года соучастники преступления были разоблачены сразу после получения части средств. Собранные доказательства дали основания сообщить о подозрении и самому должностному лицу.

Квалификация: ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере).

В соответствии с ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

