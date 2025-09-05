$41.350.02
Эксклюзив
08:58 • 2114 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
08:28 • 4978 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
08:19 • 5706 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
06:13 • 14809 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 25334 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 44579 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 37614 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 39673 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 40312 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 30773 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
ВАКС применил меру пресечения к должностному лицу Минобороны, который хотел от столичного застройщика 1,3 млн грн взятки

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для должностного лица Минобороны, подозреваемого в получении взятки. Чиновнику назначили залог в 2,7 млн грн и возложили процессуальные обязанности.

ВАКС применил меру пресечения к должностному лицу Минобороны, который хотел от столичного застройщика 1,3 млн грн взятки

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для должностного лица Министерства обороны, подозреваемого в получении неправомерной выгоды от застройщика. Чиновнику назначили залог и возложили ряд процессуальных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба САП, пишет УНН.

Детали

В САП не называют имени должностного лица, но судя по материалам дела речь идет о руководителе Центрального территориального управления капитального строительства Минобороны Виталии Гайдуке.

04 сентября 2025 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС применил меру пресечения к должностному лицу Минобороны. Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде 2 725 200 грн залога

- говорится в сообщении.

Также на лицо возложены соответствующие процессуальные обязанности. По решению суда, залог должен быть внесен в течение 5 дней с момента провозглашения решения.

Дополнение

НАБУ и САП сообщили и.о. начальника одного из Центральных территориальных управлений Министерства обороны Украины о подозрении в получении неправомерной выгоды от одного из столичных застройщиков.

По данным следствия, должностное лицо предложило обеспечить победу в конкурсе на возведение дома для военных в Святошинском районе Киева.

Для реализации плана привлек других лиц, а "услуги" оценил в 1,3 млн долл. США.

Деньги должны были передаваться тремя траншами через банковские ячейки:

  • 100 тыс. долл. США — после начала конкурса;
    • 400 тыс. долл. США — за подписание договора на строительство;
      • 800 тыс. долл. США — после завершения первой очереди строительства.

        После объявления о начале конкурса застройщик предложил уменьшить сумму до 1 млн долл. США и предоставил первый транш.

        В июне 2025 года соучастники преступления были разоблачены сразу после получения части средств. Собранные доказательства дали основания сообщить о подозрении и самому должностному лицу.

        Квалификация: ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере).

        В соответствии с ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

        Дело о незаконном обогащении: экс-чиновнику СБУ Витюку суд определил залог в более 9 млн грн04.09.25, 18:55 • 2362 просмотра

        Ольга Розгон

        ПолитикаКриминал и ЧП
        Высший антикоррупционный суд Украины
        Национальное антикоррупционное бюро Украины
        Министерство обороны Украины
        Киев