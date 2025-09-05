$41.350.02
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Отримав 8000 доларів за ухилення родича від мобілізації: на Львівщині оголосили підозру судді

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Судді районного суду Львівщини повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди та декларуванні недостовірної інформації. Він отримав 8000 доларів США за звільнення двоюрідного брата від мобілізації та вніс недостовірні відомості до декларації на 7,5 млн грн.

Отримав 8000 доларів за ухилення родича від мобілізації: на Львівщині оголосили підозру судді

Правоохоронні органи повідомили про підозру судді одного з районних судів Львівської області. Його підозрюють в одержанні неправомірної вигоди та декларуванні недостовірної інформації, повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 369-2 та ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України. Слідство встановило, що суддя використав своє службове становище і погодився вплинути на службових осіб районного ТЦК і СП з метою звільнити від мобілізації свого двоюрідного брата - його доставили на пункт збору ще у червні поточного року.

Слідчі задокументували, що племінниця судді передала йому неправомірну вигоду в розмірі 8 000 доларів США - за курсом Національного банку України це становить понад 330 000 гривень.

Суддя використав свої зв’язки і забезпечив звільнення родича з приміщення ТЦК. При цьому остаточне рішення щодо його мобілізації не було ухвалене, що дозволило судді доставити родича до Львова.

У ході досудового розслідування було встановлено факти внесення суддею завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2024 рік щодо майна своєї родини. Ці дані відрізняються від достовірних на загальну суму понад 7,5 млн. грн.

Якщо провина судді буде визнана, йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі до п’яти років.

Нагадаємо

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для посадовця Міноборони, якого підозрюють в отриманні хабаря. Обвинуваченому призначили заставу у 2,7 млн гривень.

Євген Устименко

