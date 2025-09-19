$41.190.02
Ексклюзив
06:26 • 3412 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 24526 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 48754 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 34573 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 45140 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 60085 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 28179 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 23294 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 41599 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 17011 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
Організував схему дезертирства за 7 тис. доларів: у Дніпрі затримали колишнього командира військової частини

Київ • УНН

 • 14 перегляди

У Дніпрі викрили схему незаконного переправлення військовослужбовців, організовану колишнім командиром військової частини. Вартість "послуги" становила від 5 до 7 тисяч доларів США.

Організував схему дезертирства за 7 тис. доларів: у Дніпрі затримали колишнього командира військової частини

Правоохоронці викрили у Дніпрі схему незаконного переправлення військовослужбовців, яку організував колишній командир військової частини. Вартість "послуги" сягала від 5 до 7 тисяч доларів США. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Як з'ясували правоохоронці, екскоманди організовував "звільнення" військовослужбовців із військової частини, а потім курував весь процес ухилення від проходження подальшої служби.

За хабарі "переводили" військових з бойових частин у тил: у Харкові викрили посадовців ВЛК

За інформацією прокуратури, організатори гарантували клієнтам "повний захист" – від транспортування до прикриття у разі перевірок. Схему вдалося викрити під час спроби вивезти двох солдатів із навчального центру. Екскомандира та його спільників затримали "на гарячому" під час отримання частини суми за такі "послуги".

Спільники відповідали за розрахунок та перевезення "клієнтів". Коштувало це від 5 до 7 тис. доларів США. Гроші отримували готівкою, а перевезення здійснювали таємно, щоб уникнути уваги командування

– пеовідомили в Офісі Генпрокурора.

Правоохоронці наголошують: такі дії напряму підривають обороноздатність країни, оскільки зменшують чисельність армії та перешкоджають виконанню бойових завдань. Підозрюваним інкримінують пособництво у дезертирстві, перешкоджання роботі ЗСУ та інші тяжкі злочини.

Як зазначили в ОГП, експолковник вже раніше маві проблеми із законом. Його судили у справі про фіктивну службу депутатки Дніпропетровської облради, після чого його понизили у званні та усунули від посади.

Попри це, зловмисник продовжив злочинну діяльність. Його затримали у гральному закладі, де в нього вилучили 3,8 тис. доларів США.

Нині триває перевірка щодо інших можливих епізодів та причетності до схеми інших офіцерів військової частини.

Від фальшивих студентів до переправ у ліс: СБУ і поліція ліквідували шість схем ухилення від мобілізації

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Дніпро (місто)
Збройні сили України