Організував схему дезертирства за 7 тис. доларів: у Дніпрі затримали колишнього командира військової частини

Правоохоронці викрили у Дніпрі схему незаконного переправлення військовослужбовців, яку організував колишній командир військової частини. Вартість "послуги" сягала від 5 до 7 тисяч доларів США. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Як з'ясували правоохоронці, екскоманди організовував "звільнення" військовослужбовців із військової частини, а потім курував весь процес ухилення від проходження подальшої служби.

За хабарі "переводили" військових з бойових частин у тил: у Харкові викрили посадовців ВЛК

За інформацією прокуратури, організатори гарантували клієнтам "повний захист" – від транспортування до прикриття у разі перевірок. Схему вдалося викрити під час спроби вивезти двох солдатів із навчального центру. Екскомандира та його спільників затримали "на гарячому" під час отримання частини суми за такі "послуги".

Спільники відповідали за розрахунок та перевезення "клієнтів". Коштувало це від 5 до 7 тис. доларів США. Гроші отримували готівкою, а перевезення здійснювали таємно, щоб уникнути уваги командування