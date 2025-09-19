Організував схему дезертирства за 7 тис. доларів: у Дніпрі затримали колишнього командира військової частини
Київ • УНН
У Дніпрі викрили схему незаконного переправлення військовослужбовців, організовану колишнім командиром військової частини. Вартість "послуги" становила від 5 до 7 тисяч доларів США.
Правоохоронці викрили у Дніпрі схему незаконного переправлення військовослужбовців, яку організував колишній командир військової частини. Вартість "послуги" сягала від 5 до 7 тисяч доларів США. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
Як з'ясували правоохоронці, екскоманди організовував "звільнення" військовослужбовців із військової частини, а потім курував весь процес ухилення від проходження подальшої служби.
За хабарі "переводили" військових з бойових частин у тил: у Харкові викрили посадовців ВЛК17.09.25, 15:19 • 2468 переглядiв
За інформацією прокуратури, організатори гарантували клієнтам "повний захист" – від транспортування до прикриття у разі перевірок. Схему вдалося викрити під час спроби вивезти двох солдатів із навчального центру. Екскомандира та його спільників затримали "на гарячому" під час отримання частини суми за такі "послуги".
Спільники відповідали за розрахунок та перевезення "клієнтів". Коштувало це від 5 до 7 тис. доларів США. Гроші отримували готівкою, а перевезення здійснювали таємно, щоб уникнути уваги командування
Правоохоронці наголошують: такі дії напряму підривають обороноздатність країни, оскільки зменшують чисельність армії та перешкоджають виконанню бойових завдань. Підозрюваним інкримінують пособництво у дезертирстві, перешкоджання роботі ЗСУ та інші тяжкі злочини.
Як зазначили в ОГП, експолковник вже раніше маві проблеми із законом. Його судили у справі про фіктивну службу депутатки Дніпропетровської облради, після чого його понизили у званні та усунули від посади.
Попри це, зловмисник продовжив злочинну діяльність. Його затримали у гральному закладі, де в нього вилучили 3,8 тис. доларів США.
Нині триває перевірка щодо інших можливих епізодів та причетності до схеми інших офіцерів військової частини.
Від фальшивих студентів до переправ у ліс: СБУ і поліція ліквідували шість схем ухилення від мобілізації11.09.25, 13:52 • 3945 переглядiв