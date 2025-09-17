За взятки "переводили" военных из боевых частей в тыл: в Харькове разоблачили должностных лиц ВВК

$41.180.06
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
17 сентября, 05:30
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
16 сентября, 15:22
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
16 сентября, 14:08
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
16 сентября, 10:07
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
16 сентября, 09:54
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
16 сентября, 09:19
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Под угрозой вся военная логистика россии: "АТЕШ" парализовал железнодорожный узел под екатеринбургомPhoto17 сентября, 03:14
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции17 сентября, 03:37
Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп17 сентября, 04:55
Более 300 компаний в Украине получили миллиардную выручку, несмотря на санкции СНБОPhoto06:46
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto08:16
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала12:21
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto08:16
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
16 сентября, 15:22
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45
За взятки "переводили" военных из боевых частей в тыл: в Харькове разоблачили должностных лиц ВВК

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Правоохранители разоблачили должностных лиц ВВК в Харькове и Днепропетровской области, которые за взятки от 3 до 15 тыс. долларов переводили военных из боевых частей в тыл. Женщину-члена ВВК задержали в Харькове, а затем и главу ВВК, им сообщено о подозрении.

За взятки "переводили" военных из боевых частей в тыл: в Харькове разоблачили должностных лиц ВВК

В Харькове правоохранители разоблачили должностных лиц ВВК, которые за взятки "переводили" военных из боевых частей в тыл. Стоимость "услуги" колебалась от 3 до 15 тыс. долларов, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

Сотрудники ГБР разоблачили главу одной из военно-врачебных комиссий Днепропетровщины и его коллегу из Харьковщины, которые организовали коррупционный бизнес на поддельных медицинских заключениях.

"За взятки ВМК от 3 до 15 тыс. долларов за границу выехали тысячи человек" – Зеленский30.08.23, 22:35 • 826096 просмотров

Должностные лица признавали военнослужащих боевых частей "ограниченно годными к службе", что позволяло переводить их в тыловые подразделения — территориальные центры комплектования, военные учебные заведения или части обеспечения. Стоимость "услуги" колебалась от 3 до 15 тыс. долларов в зависимости от уровня знакомства или финансового состояния "клиентов".

По данным следствия, харьковская членкиня ВВК искала клиентов, а затем передавала документы своему коллеге, который был командирован из Харькова в Днепропетровскую область на должность главы военно-врачебной комиссии.

За взятки "списывал" уклонистов с воинского учета: в Чернигове разоблачили главу ВВК09.04.24, 12:18 • 24088 просмотров

Женщину задержали в Харькове после получения 3 тыс. долларов в одном из эпизодов, а впоследствии задержан был и глава ВВК.

Добавим

Во время обысков у фигурантов изъяли более 20 тыс. долларов, медицинские документы, ноутбук, мобильные телефоны и печать врача с признаками подделки. По оперативным данным, ею пользовались для выдачи фиктивных консультативных заключений, на основании которых военнослужащих официально направляли на ВВК. В помещении руководителя комиссии также изъяли вещества растительного происхождения, похожие на наркотические.

Обоим должностным лицам сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В рамках расследования проверяется причастность к преступлению других лиц, в частности работников территориальных центров комплектования, резюмировали в ГБР.

Вымогал взятку у военного: на Буковине задержали главу ВВК17.11.23, 15:17 • 13028 просмотров

Антонина Туманова

