За взятки "переводили" военных из боевых частей в тыл: в Харькове разоблачили должностных лиц ВВК
Киев • УНН
Правоохранители разоблачили должностных лиц ВВК в Харькове и Днепропетровской области, которые за взятки от 3 до 15 тыс. долларов переводили военных из боевых частей в тыл. Женщину-члена ВВК задержали в Харькове, а затем и главу ВВК, им сообщено о подозрении.
В Харькове правоохранители разоблачили должностных лиц ВВК, которые за взятки "переводили" военных из боевых частей в тыл. Стоимость "услуги" колебалась от 3 до 15 тыс. долларов, передает УНН со ссылкой на ГБР.
Детали
Сотрудники ГБР разоблачили главу одной из военно-врачебных комиссий Днепропетровщины и его коллегу из Харьковщины, которые организовали коррупционный бизнес на поддельных медицинских заключениях.
Должностные лица признавали военнослужащих боевых частей "ограниченно годными к службе", что позволяло переводить их в тыловые подразделения — территориальные центры комплектования, военные учебные заведения или части обеспечения. Стоимость "услуги" колебалась от 3 до 15 тыс. долларов в зависимости от уровня знакомства или финансового состояния "клиентов".
По данным следствия, харьковская членкиня ВВК искала клиентов, а затем передавала документы своему коллеге, который был командирован из Харькова в Днепропетровскую область на должность главы военно-врачебной комиссии.
Женщину задержали в Харькове после получения 3 тыс. долларов в одном из эпизодов, а впоследствии задержан был и глава ВВК.
Добавим
Во время обысков у фигурантов изъяли более 20 тыс. долларов, медицинские документы, ноутбук, мобильные телефоны и печать врача с признаками подделки. По оперативным данным, ею пользовались для выдачи фиктивных консультативных заключений, на основании которых военнослужащих официально направляли на ВВК. В помещении руководителя комиссии также изъяли вещества растительного происхождения, похожие на наркотические.
Обоим должностным лицам сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
В рамках расследования проверяется причастность к преступлению других лиц, в частности работников территориальных центров комплектования, резюмировали в ГБР.
