За взятки "списывал" уклонистов с воинского учета: в Чернигове разоблачили главу ВВК

Служба безопасности разоблачила на коррупции действующего руководителя военно-врачебной комиссии Черниговской области. По материалам следствия, в обмен на взятки он помогал призывникам уклоняться от мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Фигурант был участником преступной схемы, которую организовал бывший председатель областной военно-врачебной комиссии Черниговщины и которого СБУ задокументировала в феврале этого года. Также разоблачена их сообщница - чиновница медкомиссии Черниговского военкомата.

Фигуранты организовали выдачу ложных медицинских заключений, в которых прописывали тяжелые "диагнозы" призывников. Затем эти документы направляли в военкомат с пометкой: непригоден к службе из-за "плохого" здоровья. Это позволяло уклонистам списаться с воинского учета и выехать за границу, - говорится в сообщении.

Установлено, что фигуранты получали с каждого клиента до 5 тыс. американских долларов.

На основании собранных доказательств обоим фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);

3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Действия главы ВВК дополнительно квалифицированы по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Сейчас он находится под стражей. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Дополнение

Также по материалам СБУ арестовано имущество задержанного экс-главы областной ВВК.

Речь идет о почти 1 миллионе долларов США, 4 квартирах в Киеве, Черновцах и Чернигове общей площадью более 400 квадратных метров и земельных участках на Черниговщине общей площадью около 4 гектаров.

Напомним

Председатель Овидиопольской внештатной военно-врачебной комиссии разоблачен на продаже фальшивых справок с вымышленными болезнями, которые помогали людям нелегально пересекать границу Украины за деньги.