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"За взятки ВМК от 3 до 15 тыс. долларов за границу выехали тысячи человек" – Зеленский

Киев • УНН

 • 826086 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Благодаря сомнительным решениям военно-врачебных комиссий (ВЛК) за взятки от 3 до 15 тысяч долларов за границу уехали тысячи человек. Об этом сказал в видеообращении 30 августа президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

«Уже есть четко установленные правоохранителями необоснованные решения ВЛК. Зафиксированы конкретные подтверждения. В закрытом режиме это представлено. Разные регионы страны, разные ТЦК, разные должностные лица. Взятки от 3 до 15 тысяч долларов. Будут отвечать. Отдельно будет проанализирован и перечень уехавших за границу благодаря очевидно сомнительным решениям ВЛК. В первую очередь, благодаря решениям тех, кто уже пойман на взятках. Речь идет как минимум о тысячах человек», — сказал Зеелнский.

Дополнение

Глава государства сообщил, что в настоящее время идет проверка военно-врачебных комиссий по всей стране. Вскоре правоохранители ее завершат.

Кроме того, работают над цифровизацией работы ВЛК, чтобы не было никаких очередей.

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«Никаких скитаний ради того, чтобы найти или подписать нужную бумажку. Все это можно обеспечить на электронном уровне и присутствием нужного военного именно там, где проходит ВЛК, если это в гражданском медицинском учреждении. Чиновники завершат эту работу по цифровизации. И нужна полная доступность во всех областях гражданской медицинской системы для прохождения ВЛК», - сказал Зеленский.

Он рассказал, что некоторые регионы, например Волынь, полностью обеспечили это. А другой пример – в Киеве почти ничего не сделано, чтобы люди могли проходить ВЛК в гражданских учреждениях медицины. Поэтому военное командование, медицинская сфера, все уровни власти должны работать максимально активно, чтобы решить этот вопрос.

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