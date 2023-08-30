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Брали взятки от призывников за признание непригодными к службе: правоохранители провели обыски в ВКЛ в Винницкой области

Киев • УНН

 • 546163 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. В Хмельнике Винницкой области представители военно-врачебной комиссии требовали от мужчин, которые проходили медицинский осмотр, от 3 тысяч долларов за признание их непригодными к военной службе. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает УНН

Детали

С февраля 2023 года представители ВВК брали взятки от призывников, чтобы признать их непригодными к военной службе. Сумма взятки составляла от 3 тысяч долларов. За эти средства врачи ставили ложные диагнозы о наличии у призывников проблем со здоровьем.

Сейчас ГБР расследует возможную причастность к преступлению руководства ВВК и других медицинских учреждений города. Также есть основания полагать, что участники схемы требовали взятки даже у тех лиц, которые на самом деле являются непригодными к службе.

Сегодня, 30 августа, правоохранители провели обыск в помещении одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки региона. Во время обыска были обнаружены и изъяты средства связи, служебная документация, черновые записи и деньги в гривне и иностранной валюте на общую сумму более 70 тысяч гривен. Все средства были в конвертах с фамилиями.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям соответствующих должностных лиц ТЦК и СП.

Предварительная квалификация правонарушения: принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц, или соединенное с вымогательством (часть третья статьи 368 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

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