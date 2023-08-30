Брали хабарі від призовників за визнання непридатними до служби: правоохоронці провели обшуки у ВКЛ на Вінниччині

Деталі

З лютого 2023 року представники ВЛК брали хабарі від призовників, щоб визнати їх непридатними до військової служби. Сума хабаря становила від 3 тисяч доларів. За ці кошти лікарі ставили неправдиві діагнози про наявність у призовників проблем зі здоров’ям.

Наразі ДБР розслідує можливу причетність до злочину керівництва ВЛК та інших медичних установ міста. Також є підстави вважати, що учасники схеми вимагали хабарі навіть у тих осіб, які насправді є непридатними до служби.

Сьогодні, 30 серпня, правоохоронці провели обшук у приміщенні одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки регіону. Під час обшуку було виявлено і вилучено засоби зв’язку, службову документацію, чорнові записи та гроші в гривні та іноземній валюті на загальну суму понад 70 тисяч гривень. Усі кошти були в конвертах із прізвищами.

Зазначається, що в ході досудового розслідування буде надана правова оцінка діям відповідних посадовців ТЦК та СП.

Попередня кваліфікація правопорушення: прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, або поєднане з вимаганням (частина третя статті 368 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

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