"За хабарі ВЛК від 3 до 15 тис. доларів за кордон виїхали тисячі людей" – Зеленський

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«Вже є чітко встановлені правоохоронцями необґрунтовані рішення ВЛК. Зафіксовані конкретні докази. В закритому режимі це представлено. Різні регіони країни, різні ТЦК, різні посадовці. Хабарі від 3 до 15 тисяч доларів. Будуть відповідати. Окремо буде проаналізований і перелік тих, хто поїхав за кордон завдяки очевидно сумнівним рішенням ВЛК. Насамперед завдяки рішенням тих, хто вже спійманий на хабарях. Ідеться щонайменше про тисячі осіб», — сказав Зеелнський.

Доповнення

Глава держави повідомив, що нині триває перевірка військово-лікарських комісій по всій країні. Скоро правоохоронці її завершать.



Окрім того, працюють над цифровізацією роботи ВЛК, щоб не було жодних черг.

«Жодних блукань заради того, щоб знайти чи підписати потрібний папірець. Це все можна забезпечити на електронному рівні та присутністю потрібного військового саме там, де проходить ВЛК, якщо це в цивільному медичному закладі. Урядовці завершать цю роботу щодо цифровізації. І потрібна повна доступність в усіх областях цивільної медичної системи для проходження ВЛК», — сказав Зеленський.

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Він розповів, що деякі регіони, наприклад Волинь, на сто відсотків забезпечили це. А інший приклад – у Києві майже нічого не зроблено, щоб люди могли проходити ВЛК у цивільних закладах медицини. Тому військове командування, медична сфера, всі рівні влади повинні працювати максимально активно, щоб розв’язати це питання.