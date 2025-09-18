Куратор "мвд рф" в Херсоне заочно получил пожизненное заключение - СБУ

К пожизненному заключению заочно приговорил украинский суд сотрудника фсб сергея синицына, более известного под позывным "Сабир". Мужчина во время временной оккупации Херсона координировал работу созданного оккупантами "мвд рф". Об этом сообщает Служба безопасности Украины, пишет УНН.

Как удалось выяснить следствию, в марте 2022 года синицын приехал в Херсон в составе "временной опергруппы №8". Именно он организовал репрессии против украинского подполья, оставшегося в городе. Синицын лично согласовывал "кадровые назначения" в псевдооргане, курировал силовые облавы и массовые похищения местных жителей.

В оккупационном отделении "мвд" были организованы пыточные, куда привозили людей, несогласных с российской властью в Херсоне. В этих помещениях их избивали, пытали электрическим током и проводили имитацию расстрелов. Кроме этого, "сабир" пытался создать агентурную сеть из числа бывших чиновников и правоохранителей.

Суд признал российского спецслужбиста виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и военных преступлениях. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы - сообщили в СБУ.

В спецслужбе отмечают, что продолжаются мероприятия по привлечению осужденного к реальной ответственности за преступления против Украины.

