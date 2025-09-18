Куратор "мвд рф" в Херсоне заочно получил пожизненное заключение - СБУ

$41.190.02
12:49 • 4192 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
10:41 • 11201 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39 • 19644 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 14134 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50 • 14007 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 23223 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 14611 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 43406 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 43130 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 33126 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Меню
Популярные новости
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 20517 просмотра
Марк Цукерберг провалил презентацию «очков искусственного интеллекта» от Meta - СМИ18 сентября, 07:02 • 3872 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58 • 18979 просмотра
10-летний мальчик больше года ухаживал за двумя братьями с генетическим заболеванием: прокуратура инициировала расследование в отношении соцслужб09:16 • 10076 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?11:39 • 10763 просмотра
публикации
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?11:39 • 10777 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58 • 18998 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 43406 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Андрей Парубий
Кир Стармер
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Великобритания
Индия
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 20532 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 23006 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 23393 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 22028 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 51381 просмотра
ЧатГПТ
The Economist
Еврофайтер Тайфун
Ми-8
E-6 Mercury

Куратор "мвд рф" в Херсоне заочно получил пожизненное заключение - СБУ

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Украинский суд заочно приговорил сотрудника фсб сергея синицына, известного как "Сабир", к пожизненному заключению. Он координировал работу оккупационного "мвд рф" в Херсоне, организовывал репрессии и пытки.

Куратор "мвд рф" в Херсоне заочно получил пожизненное заключение - СБУ

К пожизненному заключению заочно приговорил украинский суд сотрудника фсб сергея синицына, более известного под позывным "Сабир". Мужчина во время временной оккупации Херсона координировал работу созданного оккупантами "мвд рф". Об этом сообщает Служба безопасности Украины, пишет УНН.

Подробности

Как удалось выяснить следствию, в марте 2022 года синицын приехал в Херсон в составе "временной опергруппы №8". Именно он организовал репрессии против украинского подполья, оставшегося в городе. Синицын лично согласовывал "кадровые назначения" в псевдооргане, курировал силовые облавы и массовые похищения местных жителей.

Суд избрал меру пресечения экс-нардепу Новинскому, подозреваемому в госизмене18.09.25, 16:46 • 1278 просмотров

В оккупационном отделении "мвд" были организованы пыточные, куда привозили людей, несогласных с российской властью в Херсоне. В этих помещениях их избивали, пытали электрическим током и проводили имитацию расстрелов. Кроме этого, "сабир" пытался создать агентурную сеть из числа бывших чиновников и правоохранителей.

Суд признал российского спецслужбиста виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и военных преступлениях. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы

- сообщили в СБУ.

В спецслужбе отмечают, что продолжаются мероприятия по привлечению осужденного к реальной ответственности за преступления против Украины.

Командовал разгоном акций протеста в начале временной оккупации Херсона: российский генерал заочно получил 15 лет за решеткой17.09.25, 16:18 • 2370 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Митинги в Украине
Служба безопасности Украины
Украина
Херсон