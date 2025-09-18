$41.190.02
12:49 • 2898 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
10:41 • 9434 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39 • 17513 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 12888 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50 • 13020 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
07:58 • 22029 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 14280 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 42510 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 42891 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 33040 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
публикации
Эксклюзивы
Суд избрал меру пресечения экс-нардепу Новинскому, подозреваемому в госизмене

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Печерский райсуд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-нардепу Вадиму Новинскому. Его подозревают в государственной измене и разжигании религиозной вражды.

Суд избрал меру пресечения экс-нардепу Новинскому, подозреваемому в госизмене

Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения – содержание под стражей – подсанкционному бизнесмену и бывшему народному депутату от "Оппозиционного блока" Вадиму Новинскому. Его подозревают в государственной измене. Об этом сообщают в Государственном бюро расследований, пишет УНН.

Детали

В ГБР фамилия экс-нардепа не называется, но из материалов дела следует, что речь идет о Вадиме Новинском.

Ранее сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении "куратору" РПЦ в Украине, народному депутату нескольких созывов от ныне запрещенной пророссийской партии "Оппозиционный блок". Его подозревают в государственной измене и разжигании религиозной вражды и ненависти.

Как установило следствие, с начала вооруженной агрессии РФ против Украины, еще с 2014 года, он продвигал российские нарративы через интервью в средствах массовой информации, публичных выступлениях, а также в сообщениях на собственном сайте и в социальных сетях. Депутат пытался формировать в украинском обществе антивластные и пророссийские настроения, оправдывать российскую агрессию.

Отмечается, что пророссийский депутат выполнял указания главы русской православной церкви патриарха кирилла (гундяева), в течение длительного времени поддерживал с ним тесное общение и находился в его иерархическом подчинении, то есть был так называемым куратором от РПЦ и фактически представителем религиозной организации иностранного государства в Украине.

При этом народный избранник, действуя в поддержку внешней политики страны-агрессора, систематически осуществлял публичные выступления с признаками религиозной нетерпимости и вражды.

После начала полномасштабного вторжения армии рф в Украину он сложил полномочия и сейчас скрывается за границей.

Однако продолжает осуществлять информационное влияние, направленное на ущерб суверенитету Украины, ее государственной и информационной безопасности, достижение военно-политических целей руководством рф в отношении государства Украина и оказание РФ помощи в проведении подрывной деятельности против Украины в информационной сфере

- говорится в сообщении.

Сообщается, что комплексные судебные психолого-лингвистические экспертизы, назначенные следователем, подтвердили факты преступной деятельности политика в интересах рф.

Ранее ему заочно сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений, совершенных должностным лицом (ч. 2 ст. 161 УК Украины).

Максимальное наказание за совершение таких действий — лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

Экс-нардепу от запрещенной пророссийской партии Новинскому сообщили о новом подозрении13.06.25, 14:49 • 2585 просмотров

Ольга Розгон

