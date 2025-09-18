Суд избрал меру пресечения экс-нардепу Новинскому, подозреваемому в госизмене

Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения – содержание под стражей – подсанкционному бизнесмену и бывшему народному депутату от "Оппозиционного блока" Вадиму Новинскому. Его подозревают в государственной измене. Об этом сообщают в Государственном бюро расследований, пишет УНН.

Детали

В ГБР фамилия экс-нардепа не называется, но из материалов дела следует, что речь идет о Вадиме Новинском.

Ранее сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении "куратору" РПЦ в Украине, народному депутату нескольких созывов от ныне запрещенной пророссийской партии "Оппозиционный блок". Его подозревают в государственной измене и разжигании религиозной вражды и ненависти.

Как установило следствие, с начала вооруженной агрессии РФ против Украины, еще с 2014 года, он продвигал российские нарративы через интервью в средствах массовой информации, публичных выступлениях, а также в сообщениях на собственном сайте и в социальных сетях. Депутат пытался формировать в украинском обществе антивластные и пророссийские настроения, оправдывать российскую агрессию.

Отмечается, что пророссийский депутат выполнял указания главы русской православной церкви патриарха кирилла (гундяева), в течение длительного времени поддерживал с ним тесное общение и находился в его иерархическом подчинении, то есть был так называемым куратором от РПЦ и фактически представителем религиозной организации иностранного государства в Украине.

При этом народный избранник, действуя в поддержку внешней политики страны-агрессора, систематически осуществлял публичные выступления с признаками религиозной нетерпимости и вражды.

После начала полномасштабного вторжения армии рф в Украину он сложил полномочия и сейчас скрывается за границей.

Однако продолжает осуществлять информационное влияние, направленное на ущерб суверенитету Украины, ее государственной и информационной безопасности, достижение военно-политических целей руководством рф в отношении государства Украина и оказание РФ помощи в проведении подрывной деятельности против Украины в информационной сфере - говорится в сообщении.

Сообщается, что комплексные судебные психолого-лингвистические экспертизы, назначенные следователем, подтвердили факты преступной деятельности политика в интересах рф.

Ранее ему заочно сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений, совершенных должностным лицом (ч. 2 ст. 161 УК Украины).

Максимальное наказание за совершение таких действий — лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

