Суд обрав запобіжний захід екснардепу Новинському, підозрюваному у держзраді

12:49
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
10:41
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
09:39
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Нічний обстріл Полтавщини призвів до затримки пасажирських потягів: в УЗ назвали рейси
18 вересня, 04:20
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту
18 вересня, 05:59
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронт
08:58
10-річний хлопчик понад рік доглядав двох братів з генетичним захворюванням: прокуратура ініціювала розслідування щодо соцслужб
09:16
Законодавчий "щид" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?
11:39
Законодавчий "щид" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?
11:39
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
09:39
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронт
08:58
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
18 вересня, 07:58
Дебютні голи, тривоги та груба помилка "Кривбасу": результат перших матчів 1/16 Кубку України
17 вересня, 19:21
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Андрій Парубій
Кір Стармер
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Велика Британія
Індія
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту
18 вересня, 05:59
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою
17 вересня, 18:36
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі
17 вересня, 17:52
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000
17 вересня, 17:24
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma
16 вересня, 14:15
ChatGPT
Економіст (журнал)
Eurofighter Typhoon
Мі-8
E-6 Mercury

Суд обрав запобіжний захід екснардепу Новинському, підозрюваному у держзраді

Київ • УНН

 • 1238 перегляди

Печерський райсуд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екснардепу Вадиму Новинському. Його підозрюють у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі.

Суд обрав запобіжний захід екснардепу Новинському, підозрюваному у держзраді

Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід - тримання під вартою - підсанкційному бізнесменові й колишньому народному депутатові від "Опозиційного блоку" Вадиму Новинському. Його підозрюють у державній зраді. Про це по повідомляють в Державному бюро розслідувань, пише УНН.

Деталі

У ДБР прізвище екснардепа не називається, але з матеріалів справи випливає, що йдеться про Вадима Новинського.

Раніше працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру "куратору" РПЦ в Україні, народному депутату кількох скликань від нині забороненої проросійської партії "Опозиційний блок". Його підозрюють у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті.

Як встановило слідство, від початку збройної агресії РФ проти України, ще з 2014 року, він просував російські наративи через інтерв’ю у засобах масової інформації, публічних виступах, а також у дописах на власному сайті та у соціальних мережах. Депутат намагався формувати в українському суспільстві антивладні та проросійські настрої, виправдовувати російську агресію.

Зазначається, що проросійський депутат виконував вказівки очільника російської православної церкви патріарха кирила (гундяєва), протягом тривалого часу підтримував з ним тісне спілкування та перебував в його ієрархічному підпорядкувані, тобто був так званим куратором від РПЦ та фактично представником релігійної організації іноземної держави в Україні.

При цьому народний обранець, діючи на підтримку зовнішньої політики країни-агресора, систематично здійснював публічні виступи з ознаками релігійної нетерпимості та ворожнечі.

Після початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну він склав повноваження і наразі переховується за кордоном.

Однак продовжує здійснювати інформаційний вплив, спрямований на шкоду суверенітетові України, її державній та інформаційній безпеці, досягнення військово-політичних цілей керівництвом РФ відносно держави Україна та надання рф допомоги у проведенні підривної діяльності проти України в інформаційній сфері

- йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що комплексні судові психолого-лінгвістичні експертизи, призначені слідчим, підтвердили факти злочинної діяльності політика в інтересах рф.

Раніше йому заочно повідомили про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань, скоєних службовою особою (ч. 2 ст. 161 КК України).

Максимальне покарання за вчинення таких дій — позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

Екснардепу від забороненої проросійської партії Новинському повідомили про нову підозру
13.06.25, 14:49

Ольга Розгон

