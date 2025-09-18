Суд обрав запобіжний захід екснардепу Новинському, підозрюваному у держзраді

Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід - тримання під вартою - підсанкційному бізнесменові й колишньому народному депутатові від "Опозиційного блоку" Вадиму Новинському. Його підозрюють у державній зраді. Про це по повідомляють в Державному бюро розслідувань, пише УНН.

Деталі

У ДБР прізвище екснардепа не називається, але з матеріалів справи випливає, що йдеться про Вадима Новинського.

Раніше працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру "куратору" РПЦ в Україні, народному депутату кількох скликань від нині забороненої проросійської партії "Опозиційний блок". Його підозрюють у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті.

Як встановило слідство, від початку збройної агресії РФ проти України, ще з 2014 року, він просував російські наративи через інтерв’ю у засобах масової інформації, публічних виступах, а також у дописах на власному сайті та у соціальних мережах. Депутат намагався формувати в українському суспільстві антивладні та проросійські настрої, виправдовувати російську агресію.

Зазначається, що проросійський депутат виконував вказівки очільника російської православної церкви патріарха кирила (гундяєва), протягом тривалого часу підтримував з ним тісне спілкування та перебував в його ієрархічному підпорядкувані, тобто був так званим куратором від РПЦ та фактично представником релігійної організації іноземної держави в Україні.

При цьому народний обранець, діючи на підтримку зовнішньої політики країни-агресора, систематично здійснював публічні виступи з ознаками релігійної нетерпимості та ворожнечі.

Після початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну він склав повноваження і наразі переховується за кордоном.

Однак продовжує здійснювати інформаційний вплив, спрямований на шкоду суверенітетові України, її державній та інформаційній безпеці, досягнення військово-політичних цілей керівництвом РФ відносно держави Україна та надання рф допомоги у проведенні підривної діяльності проти України в інформаційній сфері - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що комплексні судові психолого-лінгвістичні експертизи, призначені слідчим, підтвердили факти злочинної діяльності політика в інтересах рф.

Раніше йому заочно повідомили про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань, скоєних службовою особою (ч. 2 ст. 161 КК України).

Максимальне покарання за вчинення таких дій — позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

