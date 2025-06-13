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Екснардепу від забороненої проросійської партії Новинському повідомили про нову підозру

Київ • УНН

 • 1036 перегляди

Екснардепа від проросійської партії підозрюють в ухиленні від сплати понад 4,3 млрд грн податку на доходи. Він не задекларував прибуток від продажу акцій закордонних компаній.

Екснардепу від забороненої проросійської партії Новинському повідомили про нову підозру

Екснардепу від забороненої проросійської партії Вадиму Новинському повідомлено про підозру у несплаті податків на понад 4 млрд гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Офіс Генпрокурора не називає ім'я ексдепутата, проте з оприлюдненого фото та матеріалів зрозуміло, що йдеться про Вадима Новинського.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора народному депутату України кількох скликань від забороненої проросійської партії "Опозиційний блок", який раніше також входив до складу "Партії регіонів", повідомлено про підозру за фактом ухилення від сплати до державного бюджету України податку на доходи фізичних осіб з інвестиційного прибутку, отриманого за кордоном (ч. 3 ст. 212 КК України)

- повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний після набуття громадянства України у 2012 році продовжив свою підприємницьку діяльність на території України, ставши податковим резидентом. Однак, як повідомили в Офісі Генпрокурора, всупереч вимогам податкового законодавства, він не задекларував отримані за кордоном доходи та не сплатив податок на доходи фізичних осіб у сумі понад 4,3 млрд грн.

"Підозрюваний отримав інвестиційний прибуток у розмірі понад 25 млрд грн, що на момент продажу становило декілька мільярдів доларів, від продажу інвестиційних активів – акцій іноземних компаній, які здійснювали діяльність на території Республіки Кіпр. Це порушення призвело до фактичного ненадходження коштів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах", - зазначається в повідомленні.

Наразі тривають необхідні слідчі дії.

Офіс Генпрокурора нагадує, що колишній народний депутат також підозрюється у злочинах проти основ національної безпеки України.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
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