Экс-нардепу от запрещенной пророссийской партии Новинскому сообщили о новом подозрении

Экс-нардепу от запрещенной пророссийской партии Вадиму Новинскому сообщено о подозрении в неуплате налогов на более 4 млрд гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Офис Генпрокурора не называет имя экс-депутата, однако из обнародованного фото и материалов понятно, что речь идет о Вадиме Новинском.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора народному депутату Украины нескольких созывов от запрещенной пророссийской партии "Оппозиционный блок", который ранее также входил в состав "Партии регионов", сообщено о подозрении по факту уклонения от уплаты в государственный бюджет Украины налога на доходы физических лиц с инвестиционной прибыли, полученной за рубежом (ч. 3 ст. 212 УК Украины) - сообщили в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый после получения гражданства Украины в 2012 году продолжил свою предпринимательскую деятельность на территории Украины, став налоговым резидентом. Однако, как сообщили в Офисе Генпрокурора, вопреки требованиям налогового законодательства, он не задекларировал полученные за рубежом доходы и не уплатил налог на доходы физических лиц в сумме более 4,3 млрд грн.

"Подозреваемый получил инвестиционную прибыль в размере более 25 млрд грн, что на момент продажи составляло несколько миллиардов долларов, от продажи инвестиционных активов – акций иностранных компаний, осуществлявших деятельность на территории Республики Кипр. Это нарушение привело к фактическому непоступлению средств в Государственный бюджет Украины в особо крупных размерах", - отмечается в сообщении.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия.

Офис Генпрокурора напоминает, что бывший народный депутат также подозревается в преступлениях против основ национальной безопасности Украины.

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