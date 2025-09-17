Командовал разгоном акций протеста в начале временной оккупации Херсона: российский генерал заочно получил 15 лет за решеткой
Киев • УНН
Генерал-полковник росгвардии Владимир Спиридонов заочно приговорен к 15 годам лишения свободы. Он командовал разгоном мирных акций протеста и репрессиями против участников движения сопротивления в оккупированном Херсоне.
В Украине заочно осудили генерала росгвардии Владимира Спиридонова, который командовал разгоном акций протеста в начале временной оккупации Херсона, передает УНН со ссылкой на СБУ.
15 лет лишения свободы заочно получил российский генерал-полковник Владимир Спиридонов – командующий Уральским округом войск росгвардии
По материалам дела, в начале полномасштабной войны фигурант участвовал в захвате Херсонщины. В то время он возглавлял сводную группировку, в которую входили 4 тактические группы, отряд спецназначения и оперативное подразделение росгвардии.
После оккупации областного центра Спиридонов приступил к организации массовых репрессий против участников движения сопротивления в регионе.
Задокументировано, что российский генерал командовал действиями своих подчиненных, которые по его приказу осуществляли силовые разгоны мирных акций протеста в центре города.
Как установило расследование, вооруженные рашисты похищали участников протестных собраний и отвозили их в тюрьмы.
В камерах к потерпевшим применяли многочисленные пытки, которыми враг пытался сломить сопротивление кремлевскому режиму.
Перед освобождением правобережья Херсонщины Спиридонов бежал в россию, где за свои военные преступления получил "повышение" в должности.
Добавим
По материалам следователей Службы безопасности суд признал Спиридонова виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (преступления агрессии, совершенные по предварительному сговору группой лиц).
Продолжается комплексная работа, чтобы найти и привлечь рашиста к ответственности за преступления против нашего государства.
