Командував розгоном акцій протесту на початку тимчасової окупації Херсона: російський генерал заочно отримав 15 років за гратами
Генерал-полковник росгвардії Володимир Спиридонов заочно засуджений до 15 років позбавлення волі. Він командував розгоном мирних акцій протесту та репресіями проти учасників руху опору в окупованому Херсоні.
В Україні заочно засудили генерала росгвардії Володимира Спиридонова, який командував розгоном акцій протесту на початку тимчасової окупації Херсона, передає УНН із посиланням на СБУ.
15 років позбавлення волі заочно отримав російський генерал-полковник Володимир Спиридонов – командувач Уральського округу військ росгвардії
За матеріалами справи, на початку повномасштабної війни фігурант брав участь у захопленні Херсонщини. На той час він очолював зведене угруповання, до якого входили 4 тактичні групи, загін спецпризначення та оперативний підрозділ росгвардії.
Після окупації обласного центру Спиридонов приступив до організації масових репресій проти учасників руху опору в регіоні.
Задокументовано, що російський генерал командував діями своїх підлеглих, які за його наказом здійснювали силові розгони мирних акцій протесту у центрі міста.
Як встановило розслідування, озброєні рашисти викрадали учасників протестних зібрань та відвозили їх до тюрем.
У камерах до потерпілих застосовували численні тортури, якими ворог намагався зламати спротив кремлівському режиму.
Перед звільненням правобережжя Херсонщини Спиридонов утік до росії, де за свої воєнні злочини отримав "підвищення" на посаді.
За матеріалами слідчих Служби безпеки суд визнав Спиридонова винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (злочини агресії, вчинені за попередньою змовою групою осіб).
Триває комплексна робота, щоб знайти і притягнути рашиста до відповідальності за злочини проти нашої держави.
