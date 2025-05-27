Розстріляв авто з цивільними на Чернігівщині під час евакуації: військового рф засудили до довічного
Київ • УНН
Військовослужбовця рф визнано винним у вбивстві водія цивільного авто на Чернігівщині у 2022 році. Його засуджено до довічного позбавлення волі.
У Чернігівській області російського військового, який у 2022 році обстріляв цивільний автомобіль і вбив водія, засудили довічного позбавлення волі. Про це пише УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
... у порядку спеціального судового розгляду військовослужбовця рф визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисними вбивствами, вчиненого групою осіб (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України)
Прокурор під час судового засідання довів, що у березні 2022 року, намагаючись виїхати в безпечне місце, вісім цивільних мешканців Прилуцького району, у тому числі троє дітей, на автомобілях "Skoda Superb" та "Renault Mеgane" прямували з Ніжинського району в сторону міста Ічня Прилуцького району.
Повідомляється, що під час руху по автодорозі між селами Івангород та Крупичполе назустріч цивільним автомобілям на двох броньованих машинах типу "Тигр" рухались військовослужбовці рф, серед яких був і засуджений. Цивільні транспортні засоби не становили для російських загарбників жодної загрози. Проте військові держави-агресора безпричинно обстріляли їх з автоматів та кулемету.
Внаслідок обстрілу водій автомобіля "Skoda Superb" загинув, його пасажир отримав поранення. Інші цивільні особи не постраждали
Також засуджений разом із спільником знищили автомобіль "Skoda Superb", здійснивши у подальшому постріли в його газовий балон.
Перебуваючи на місці, військовий рф засобами телефонного зв’язку доповів командиру про те, що їм вдалось розстріляти лише один автомобіль та водія. Вироком суду загарбника засуджено до довічного позбавлення волі.
Доповнення
Головне управління розвідки Міноборони України спільно з Нацполіцією ідентифікувало двох російських військових злочинців, які організували катівню у Вовчанську під час тимчасової окупації міста.