Расстрелял авто с гражданскими в Черниговской области во время эвакуации: военного рф приговорили к пожизненному
Киев • УНН
Военнослужащий рф признан виновным в убийстве водителя гражданского авто в Черниговской области в 2022 году. Он приговорен к пожизненному лишению свободы.
В Черниговской области российский военный, который в 2022 году обстрелял гражданский автомобиль и убил водителя, приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
... в порядке специального судебного разбирательства военнослужащий рф признан виновным в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленными убийствами, совершенном группой лиц (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины)
Прокурор во время судебного заседания доказал, что в марте 2022 года, пытаясь выехать в безопасное место, восемь гражданских жителей Прилукского района, в том числе трое детей, на автомобилях "Skoda Superb" и "Renault Mеgane" направлялись из Нежинского района в сторону города Ичня Прилукского района.
Сообщается, что во время движения по автодороге между селами Ивангород и Крупичполе навстречу гражданским автомобилям на двух бронированных машинах типа "Тигр" двигались военнослужащие рф, среди которых был и осужденный. Гражданские транспортные средства не представляли для российских захватчиков никакой угрозы. Однако военные государства-агрессора беспричинно обстреляли их из автоматов и пулемета.
В результате обстрела водитель автомобиля "Skoda Superb" погиб, его пассажир получил ранения. Другие гражданские лица не пострадали
Также осужденный вместе с сообщником уничтожили автомобиль "Skoda Superb", осуществив в дальнейшем выстрелы в его газовый баллон.
Находясь на месте, военный рф средствами телефонной связи доложил командиру о том, что им удалось расстрелять только один автомобиль и водителя. Приговором суда захватчик приговорен к пожизненному лишению свободы.
Дополнение
Главное управление разведки Минобороны Украины совместно с Нацполицией идентифицировало двух российских военных преступников, организовавших застенок в Волчанске во время временной оккупации города.