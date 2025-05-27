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Расстрелял авто с гражданскими в Черниговской области во время эвакуации: военного рф приговорили к пожизненному

Киев • УНН

 • 812 просмотра

Военнослужащий рф признан виновным в убийстве водителя гражданского авто в Черниговской области в 2022 году. Он приговорен к пожизненному лишению свободы.

Расстрелял авто с гражданскими в Черниговской области во время эвакуации: военного рф приговорили к пожизненному

В Черниговской области российский военный, который в 2022 году обстрелял гражданский автомобиль и убил водителя, приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

... в порядке специального судебного разбирательства военнослужащий рф признан виновным в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленными убийствами, совершенном группой лиц (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины)

 - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Прокурор во время судебного заседания доказал, что в марте 2022 года, пытаясь выехать в безопасное место, восемь гражданских жителей Прилукского района, в том числе трое детей, на автомобилях "Skoda Superb" и "Renault Mеgane" направлялись из Нежинского района в сторону города Ичня Прилукского района.

Сообщается, что во время движения по автодороге между селами Ивангород и Крупичполе навстречу гражданским автомобилям на двух бронированных машинах типа "Тигр" двигались военнослужащие рф, среди которых был и осужденный. Гражданские транспортные средства не представляли для российских захватчиков никакой угрозы. Однако военные государства-агрессора беспричинно обстреляли их из автоматов и пулемета.

В результате обстрела водитель автомобиля "Skoda Superb" погиб, его пассажир получил ранения. Другие гражданские лица не пострадали 

- сообщает прокуратура.

Также осужденный вместе с сообщником уничтожили автомобиль "Skoda Superb", осуществив в дальнейшем выстрелы в его газовый баллон.

Находясь на месте, военный рф средствами телефонной связи доложил командиру о том, что им удалось расстрелять только один автомобиль и водителя. Приговором суда захватчик приговорен к пожизненному лишению свободы.

Дополнение

Главное управление разведки Минобороны Украины совместно с Нацполицией идентифицировало двух российских военных преступников, организовавших застенок в Волчанске во время временной оккупации города.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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