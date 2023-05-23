Командували підривом Північно-Кримського каналу: генерала і полковника рф засудили до 12 років за гратами
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Генерала і полковника рф, які командували підривом Північно-Кримського каналу, засудили до 12 років тюрми, передає УНН із посиланням на СБУ.
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За даними СБУ, мова йде про заступника командувача Чорноморського флоту рф з матеріально-технічного забезпечення генерал-майора Міхаїла Яснікова і командувача 11-ї окремої інженерної бригади полковника Дмітрія Маркова.
Обидва посадовці безпосередньо командували захопленням Каховської ГЕС та підривом споруд Північно-Кримського каналу.
За даними слідства, саме Ясніков віддав наказ щодо незаконного захоплення об’єктів критичної інфраструктури, а Марков керував підривами.
Злочинні дії окупантів порушили водозабезпечення регіону, функціонування його зрошувальної системи, а також завдали значної шкоди довкіллю і матеріальних збитків Україні в особливо великих розмірах, додали у СБУ.
Цитата
"... суд визнав обох зловмисників винними за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушенні законів та звичаїв війни) та призначив їм 12 років тюрми", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Оскільки обидва засуджені перебувають на тимчасово окупованій території України, початок строку відбування покарання визначено з дня їх фактичного затримання.
Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.