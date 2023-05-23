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Командовали подрывом Северо-Крымского канала: генерала и полковника рф приговорили к 12 годам за решеткой

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 мая. УНН. Генерала и полковника рф, которые командовали подрывом Северо-Крымского канала, приговорили к 12 годам тюрьмы, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным СБУ, речь идет о заместителе командующего Черноморского флота рф по материально-техническому обеспечению генерал-майоре Михаиле Ясникове и командующем 11-й отдельной инженерной бригадой полковнике Дмитрии Маркове.

Оба чиновника непосредственно командовали захватом Каховской ГЭС и подрывом сооружений Северо-Крымского канала.

По данным следствия, именно Ясников отдал приказ о незаконном захвате объектов критической инфраструктуры, а Марков руководил подрывами.

Преступные действия оккупантов нарушили водообеспечение региона, функционирование его оросительной системы, а также нанесли значительный ущерб окружающей среде и материальный ущерб Украине в особо крупных размерах, добавили в СБУ.

Цитата

"... суд признал обоих злоумышленников виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушении законов и обычаев войны) и назначил им 12 лет тюрьмы", - говорится в сообщении.

Добавим

Поскольку оба осужденных находятся на временно оккупированной территории Украины, начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания.

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения виновных к ответственности за преступления против Украины.

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