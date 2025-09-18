Куратор "мвс рф" у Херсоні заочно отримав довічне ув'язнення - СБУ

$41.190.02
12:49 • 4094 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
10:41 • 11103 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
09:39 • 19515 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 14054 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 13939 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 23150 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 14595 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 43370 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 43122 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 33126 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Популярнi новини
Нічний обстріл Полтавщини призвів до затримки пасажирських потягів: в УЗ назвали рейси18 вересня, 04:20 • 4412 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 20353 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 18785 перегляди
10-річний хлопчик понад рік доглядав двох братів з генетичним захворюванням: прокуратура ініціювала розслідування щодо соцслужб09:16 • 9898 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?11:39 • 10580 перегляди
Публікації
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 18919 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Андрій Парубій
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Велика Британія
Індія
УНН Lite
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 20450 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 22984 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 23374 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 22010 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 51362 перегляди
Актуальне
ChatGPT
Економіст (журнал)
Eurofighter Typhoon
Мі-8
E-6 Mercury

Куратор "мвс рф" у Херсоні заочно отримав довічне ув'язнення - СБУ

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Український суд заочно засудив співробітника фсб Сергія Сініцина, відомого як "Сабір", до довічного ув'язнення. Він координував роботу окупаційного "мвс рф" у Херсоні, організовував репресії та катування.

Куратор "мвс рф" у Херсоні заочно отримав довічне ув'язнення - СБУ

До довічного ув'язнення заочно засудив український суд співробітника фсб Сергія Сініцина, більш відомого під позивним "Сабір". Чоловік під час тимчасової окупації Херсона координував роботу створеного окупантами "мвс рф". Про це повідомляє Служба безпеки України, пише УНН.

Деталі

Як змогло вияснити слідство, у березні 2022 року Сініцин приїхав до Херсона в складі "тимчасової опергрупи №8". Саме він організував репресії проти українського підпілля, яке залишилось у місті. Сініцин особисто погоджував "кадрові призначення" в псевдооргані, курував силові облави та масові викрадення місцевих жителів.

Суд обрав запобіжний захід екснардепу Новинському, підозрюваному у держзраді18.09.25, 16:46 • 1240 переглядiв

В окупаційному відділку "мвс" були організовані катівні, куди привозили людей, незгодних із російською владою у Херсоні. У цих приміщеннях їх били, катували електричним струмом і проводили імітацію розстрілів. Окрім цього, "Сабір" намагався створити агентурну мережу з-поміж колишніх чиновників та правоохоронців.

Суд визнав російського спецслужбіста винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та воєнних злочинах. Йому призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі

- повідомили в СБУ.

У спецслужбі наголошують, що тривають заходи для притягнення засудженого до реальної відповідальності за злочини проти України.

Командував розгоном акцій протесту на початку тимчасової окупації Херсона: російський генерал заочно отримав 15 років за гратами17.09.25, 16:18 • 2368 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніКримінал та НП
Мітинги в Україні
Служба безпеки України
Україна
Херсон