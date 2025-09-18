Куратор "мвс рф" у Херсоні заочно отримав довічне ув'язнення - СБУ

До довічного ув'язнення заочно засудив український суд співробітника фсб Сергія Сініцина, більш відомого під позивним "Сабір". Чоловік під час тимчасової окупації Херсона координував роботу створеного окупантами "мвс рф". Про це повідомляє Служба безпеки України, пише УНН.

Деталі

Як змогло вияснити слідство, у березні 2022 року Сініцин приїхав до Херсона в складі "тимчасової опергрупи №8". Саме він організував репресії проти українського підпілля, яке залишилось у місті. Сініцин особисто погоджував "кадрові призначення" в псевдооргані, курував силові облави та масові викрадення місцевих жителів.

В окупаційному відділку "мвс" були організовані катівні, куди привозили людей, незгодних із російською владою у Херсоні. У цих приміщеннях їх били, катували електричним струмом і проводили імітацію розстрілів. Окрім цього, "Сабір" намагався створити агентурну мережу з-поміж колишніх чиновників та правоохоронців.

Суд визнав російського спецслужбіста винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та воєнних злочинах. Йому призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі - повідомили в СБУ.

У спецслужбі наголошують, що тривають заходи для притягнення засудженого до реальної відповідальності за злочини проти України.

