СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал атаки РФ по аэродромам и энергообъектам на западе Украины

$41.380.13
48.730.31
ukru
19:19 • 8264 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
18:09 • 13924 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
17:44 • 14915 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 16500 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 36358 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 23906 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 55430 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 41027 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 38376 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 51052 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
4м/с
80%
753мм
Популярные новости
Украина создаст Космические войска до конца 2025 года - Кабмин23 сентября, 12:30 • 20187 просмотра
В Киеве на Отрадном вспыхнул масштабный пожар: что известноVideo23 сентября, 13:46 • 4956 просмотра
Силы обороны освободили 360 км² оккупированной территории - Зеленский18:03 • 3442 просмотра
Трамп поговорит с Орбаном о покупке Венгрией российской нефти18:21 • 3262 просмотра
НАТО не будет сбивать российские самолеты: Рубио озвучил условия18:48 • 12414 просмотра
публикации
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 36359 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 30019 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 45311 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 46901 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 55431 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Марко Рубио
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Канада
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 16211 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 78073 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 39424 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 54510 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 106202 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Google Play
YouTube
E-6 Mercury
Детонатор

СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал атаки РФ по аэродромам и энергообъектам на западе Украины

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Военная контрразведка СБУ задержала в Хмельницком 31-летнего безработного агента ФСБ, который наводил ракетно-дроновые удары по военным и критическим объектам западного региона Украины. Ему грозит пожизненное лишение свободы за государственную измену.

СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал атаки РФ по аэродромам и энергообъектам на западе Украины

Военная контрразведка Службы безопасности задержала в Хмельницком агента ФСБ. Злоумышленник наводил ракетно-дроновые удары РФ по объектам военной и критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По материалам дела, исполнителем заказов рашистов оказался 31-летний местный безработный, который попал в поле зрения врага в Телеграм-каналах по поиску "быстрого заработка".

Там его завербовали сразу два сотрудника ФСБ, которые ставили фигуранту различные задачи:

  • один куратор требовал выявить и передать врагу геолокации аэродромов ВСУ;
    • другой российский спецслужбист ждал от агента координаты опорных электроподстанций, которые рашисты планировали уничтожить, чтобы обесточить регион.

      Кроме того, фигурант собирал координаты муниципальных учреждений и подразделений Нацполиции, а также пытался выявить частные авто правоохранителей для их, возможно, подрыва в будущем

      - говорится в сообщении.

      Сотрудники СБУ задержали агента "на горячем", когда он снимал на видео местную электроподстанцию.

      На месте происшествия у фигуранта изъят смартфон с доказательствами его переписки с оккупантами, а также фото и видео украинских объектов, которые агент собирался отправить в ФСБ.

      Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

      Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

      Напомним

      Служба безопасности Украины задержала корректировщика, который предоставлял россиянам координаты энергообъектов в Днепропетровской и Кировоградской областях. Он собирал информацию о расположении украинской ПВО и мобильных огневых групп.

      СБУ обезвредила агентурную сеть фсб, которая "сливала" данные об обороне в Донецкой и Днепропетровской областях19.09.25, 11:52 • 2651 просмотр

      Вита Зеленецкая

      Криминал и ЧП
      Электроэнергия
      Национальная полиция Украины
      Кировоградская область
      Днепропетровская область
      Служба безопасности Украины
      Украина
      Харьков