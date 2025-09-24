СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал атаки РФ по аэродромам и энергообъектам на западе Украины
Киев • УНН
Военная контрразведка СБУ задержала в Хмельницком 31-летнего безработного агента ФСБ, который наводил ракетно-дроновые удары по военным и критическим объектам западного региона Украины. Ему грозит пожизненное лишение свободы за государственную измену.
Военная контрразведка Службы безопасности задержала в Хмельницком агента ФСБ. Злоумышленник наводил ракетно-дроновые удары РФ по объектам военной и критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
По материалам дела, исполнителем заказов рашистов оказался 31-летний местный безработный, который попал в поле зрения врага в Телеграм-каналах по поиску "быстрого заработка".
Там его завербовали сразу два сотрудника ФСБ, которые ставили фигуранту различные задачи:
- один куратор требовал выявить и передать врагу геолокации аэродромов ВСУ;
- другой российский спецслужбист ждал от агента координаты опорных электроподстанций, которые рашисты планировали уничтожить, чтобы обесточить регион.
Кроме того, фигурант собирал координаты муниципальных учреждений и подразделений Нацполиции, а также пытался выявить частные авто правоохранителей для их, возможно, подрыва в будущем
Сотрудники СБУ задержали агента "на горячем", когда он снимал на видео местную электроподстанцию.
На месте происшествия у фигуранта изъят смартфон с доказательствами его переписки с оккупантами, а также фото и видео украинских объектов, которые агент собирался отправить в ФСБ.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним
Служба безопасности Украины задержала корректировщика, который предоставлял россиянам координаты энергообъектов в Днепропетровской и Кировоградской областях. Он собирал информацию о расположении украинской ПВО и мобильных огневых групп.
