СБУ затримала агента, який наводив російські ракети на енергооб'єкти Дніпропетровщини

Служба Безпеки України викрила коригувальника, який наводив російські ракети на енергооб’єкти у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Дніпропетровські області ще одного російського агента.

Він коригував комбіновані атаки рашистів по Кривому Розі та сусідній Кіровоградщині - йдеться у дописі СБУ.

За матеріалами справи, окупанти готувалися вдарити по енергооб’єктах, і щоб зробити це "в обхід" української ППО, агент мав виявити її локації.

Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився 39-річний мешканець Криворізького району, який шукав "виходи" на російських спецслужбістів через Телеграм-канали.

Згодом його завербував співробітник військової контррозвідки фсб.

За завданням окупантів агент почав рейсовими автобусами об’їжджати місцевість, де намагався виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ. Крім цього, під час повітряних тривог зловмисник фіксував маршрути бойових чергувань мобільних вогневих груп, які потрапляли до його уваги - повідомили в СБУ.

Зазначається, що зібрані відомості фігурант надсилав куратору у вигляді фото українських об’єктів з їхніми координатами на гугл-картах.

Співробітники СБУ затримали коригувальника за місцем проживання.

Під час обшуків у нього вилучено смартфон, на якому він зберігав агентурну інформацію та контактував з куратором від фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо

