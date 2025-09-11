СБУ затримала агента, який наводив російські ракети на енергооб'єкти Дніпропетровщини

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 21376 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 59521 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 34558 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 36964 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 36875 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 67805 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 88707 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 69523 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 35360 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 39426 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0м/с
86%
756мм
Популярнi новини
Співзасновник Oracle Еллісон обійшов Маска у списку найбагатших людей світу10 вересня, 18:34 • 5502 перегляди
У Польщі знайшли вже 16 російських дронів, один з них розбився біля військової бази 10 вересня, 19:42 • 18604 перегляди
На фронті від початку доби 153 боєзіткнення: росія найбільше тисне на кількох напрямках10 вересня, 19:49 • 3954 перегляди
Військово-лікарська експертиза ЗСУ поширюється на інші силові структури - Свириденко10 вересня, 20:09 • 3640 перегляди
Агенти "АТЕШ" вдарили по заводу ППО у Тулі (відео)Video01:25 • 13245 перегляди
Публікації
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 59518 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 67804 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 49806 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo10 вересня, 08:44 • 88704 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 69522 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Владислав Косіняк-Камиш
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Литва
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 16754 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 81816 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 74265 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 70182 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 138588 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Twitter
Шахед-136
The Guardian
Ракетний комплекс "Панцир"

СБУ затримала агента, який наводив російські ракети на енергооб'єкти Дніпропетровщини

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Служба безпеки України затримала коригувальника, який надавав росіянам координати енергооб'єктів у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Він збирав інформацію про розташування української ППО та мобільних вогневих груп.

СБУ затримала агента, який наводив російські ракети на енергооб'єкти Дніпропетровщини

Служба Безпеки України викрила коригувальника, який наводив російські ракети на енергооб’єкти у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Дніпропетровські області ще одного російського агента. 

Він коригував комбіновані атаки рашистів по Кривому Розі та сусідній Кіровоградщині

- йдеться у дописі СБУ.

За матеріалами справи, окупанти готувалися вдарити по енергооб’єктах, і щоб зробити це "в обхід" української ППО, агент мав виявити її локації.

Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився 39-річний мешканець Криворізького району, який шукав "виходи" на російських спецслужбістів через Телеграм-канали.

Згодом його завербував співробітник військової контррозвідки фсб.

За завданням окупантів агент почав рейсовими автобусами об’їжджати місцевість, де намагався виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ. Крім цього, під час повітряних тривог зловмисник фіксував маршрути бойових чергувань мобільних вогневих груп, які потрапляли до його уваги

- повідомили в СБУ.

Зазначається, що зібрані відомості фігурант надсилав куратору у вигляді фото українських об’єктів з їхніми координатами на гугл-картах.

Співробітники СБУ затримали коригувальника за місцем проживання.

Під час обшуків у нього вилучено смартфон, на якому він зберігав агентурну інформацію та контактував з куратором від фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Двоє агентів фсб отримали тюремні терміни за теракти в Києві. Один з них намагався підірвати поліцейських, інший – підпалив авто ЗСУ та відділення Укрпошти.

Зрадник, який наводив ракети рф на прифронтові шпиталі Сил оборони отримав 15 років ув'язнення 31.08.25, 05:05 • 5582 перегляди

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Електроенергія
Кіровоградська область
Дніпропетровська область
Служба безпеки України
Україна
Кривий Ріг
СБУ затримала агента, який наводив російські ракети на енергооб'єкти Дніпропетровщини | УНН