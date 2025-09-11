СБУ затримала агента, який наводив російські ракети на енергооб'єкти Дніпропетровщини
Київ • УНН
Служба безпеки України затримала коригувальника, який надавав росіянам координати енергооб'єктів у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Він збирав інформацію про розташування української ППО та мобільних вогневих груп.
Служба Безпеки України викрила коригувальника, який наводив російські ракети на енергооб’єкти у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ.
Деталі
Контррозвідка Служби безпеки затримала у Дніпропетровські області ще одного російського агента.
Він коригував комбіновані атаки рашистів по Кривому Розі та сусідній Кіровоградщині
За матеріалами справи, окупанти готувалися вдарити по енергооб’єктах, і щоб зробити це "в обхід" української ППО, агент мав виявити її локації.
Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився 39-річний мешканець Криворізького району, який шукав "виходи" на російських спецслужбістів через Телеграм-канали.
Згодом його завербував співробітник військової контррозвідки фсб.
За завданням окупантів агент почав рейсовими автобусами об’їжджати місцевість, де намагався виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ. Крім цього, під час повітряних тривог зловмисник фіксував маршрути бойових чергувань мобільних вогневих груп, які потрапляли до його уваги
Зазначається, що зібрані відомості фігурант надсилав куратору у вигляді фото українських об’єктів з їхніми координатами на гугл-картах.
Співробітники СБУ затримали коригувальника за місцем проживання.
Під час обшуків у нього вилучено смартфон, на якому він зберігав агентурну інформацію та контактував з куратором від фсб.
Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо
Двоє агентів фсб отримали тюремні терміни за теракти в Києві. Один з них намагався підірвати поліцейських, інший – підпалив авто ЗСУ та відділення Укрпошти.
Зрадник, який наводив ракети рф на прифронтові шпиталі Сил оборони отримав 15 років ув'язнення 31.08.25, 05:05 • 5582 перегляди