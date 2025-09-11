СБУ задержала агента, который наводил российские ракеты на энергообъекты Днепропетровщины
Киев • УНН
Служба безопасности Украины задержала корректировщика, который предоставлял россиянам координаты энергообъектов в Днепропетровской и Кировоградской областях. Он собирал информацию о расположении украинской ПВО и мобильных огневых групп.
Служба безопасности Украины разоблачила корректировщика, который наводил российские ракеты на энергообъекты в Днепропетровской и Кировоградской областях. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Контрразведка Службы безопасности задержала в Днепропетровской области еще одного российского агента.
Он корректировал комбинированные атаки рашистов по Кривому Рогу и соседней Кировоградщине
По материалам дела, оккупанты готовились ударить по энергообъектам, и чтобы сделать это "в обход" украинской ПВО, агент должен был выявить ее локации.
Как установило расследование, вражеским пособником оказался 39-летний житель Криворожского района, который искал "выходы" на российских спецслужбистов через Телеграм-каналы.
Впоследствии его завербовал сотрудник военной контрразведки ФСБ.
По заданию оккупантов агент начал рейсовыми автобусами объезжать местность, где пытался выявить радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы ВСУ. Кроме этого, во время воздушных тревог злоумышленник фиксировал маршруты боевых дежурств мобильных огневых групп, которые попадали в его внимание
Отмечается, что собранные сведения фигурант присылал куратору в виде фото украинских объектов с их координатами на гугл-картах.
Сотрудники СБУ задержали корректировщика по месту жительства.
Во время обысков у него изъят смартфон, на котором он хранил агентурную информацию и контактировал с куратором от ФСБ.
Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним
Двое агентов ФСБ получили тюремные сроки за теракты в Киеве. Один из них пытался подорвать полицейских, другой – поджег авто ВСУ и отделение Укрпочты.
Предатель, наводивший ракеты РФ на прифронтовые госпитали Сил обороны, получил 15 лет заключения31.08.25, 05:05 • 5582 просмотра