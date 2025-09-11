СБУ задержала агента, который наводил российские ракеты на энергообъекты Днепропетровщины

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 21394 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 59577 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 34582 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 36988 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 36892 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 67823 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 88728 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 69537 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 35362 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 39428 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0м/с
86%
756мм
Популярные новости
Соучредитель Oracle Эллисон обошел Маска в списке богатейших людей мира10 сентября, 18:34 • 5504 просмотра
В Польше нашли уже 16 российских дронов, один из них разбился возле военной базы10 сентября, 19:42 • 18605 просмотра
На фронте с начала суток 153 боестолкновения: Россия больше всего давит на нескольких направлениях10 сентября, 19:49 • 3956 просмотра
Военно-врачебная экспертиза ВСУ распространяется на другие силовые структуры - Свириденко10 сентября, 20:09 • 3642 просмотра
Агенты "АТЕШ" ударили по заводу ПВО в Туле (видео)Video01:25 • 13246 просмотра
публикации
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 59590 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 67830 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 49825 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo10 сентября, 08:44 • 88735 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 69543 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Юлия Свириденко
Каш Патель
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Литва
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 16771 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 81831 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 74279 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 70195 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 138599 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Твиттер
Шахед-136
Хранитель
Ракетный комплекс "Панцирь"

СБУ задержала агента, который наводил российские ракеты на энергообъекты Днепропетровщины

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Служба безопасности Украины задержала корректировщика, который предоставлял россиянам координаты энергообъектов в Днепропетровской и Кировоградской областях. Он собирал информацию о расположении украинской ПВО и мобильных огневых групп.

СБУ задержала агента, который наводил российские ракеты на энергообъекты Днепропетровщины

Служба безопасности Украины разоблачила корректировщика, который наводил российские ракеты на энергообъекты в Днепропетровской и Кировоградской областях. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Контрразведка Службы безопасности задержала в Днепропетровской области еще одного российского агента. 

Он корректировал комбинированные атаки рашистов по Кривому Рогу и соседней Кировоградщине

- говорится в сообщении СБУ.

По материалам дела, оккупанты готовились ударить по энергообъектам, и чтобы сделать это "в обход" украинской ПВО, агент должен был выявить ее локации.

Как установило расследование, вражеским пособником оказался 39-летний житель Криворожского района, который искал "выходы" на российских спецслужбистов через Телеграм-каналы.

Впоследствии его завербовал сотрудник военной контрразведки ФСБ.

По заданию оккупантов агент начал рейсовыми автобусами объезжать местность, где пытался выявить радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы ВСУ. Кроме этого, во время воздушных тревог злоумышленник фиксировал маршруты боевых дежурств мобильных огневых групп, которые попадали в его внимание

- сообщили в СБУ.

Отмечается, что собранные сведения фигурант присылал куратору в виде фото украинских объектов с их координатами на гугл-картах.

Сотрудники СБУ задержали корректировщика по месту жительства.

Во время обысков у него изъят смартфон, на котором он хранил агентурную информацию и контактировал с куратором от ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним

Двое агентов ФСБ получили тюремные сроки за теракты в Киеве. Один из них пытался подорвать полицейских, другой – поджег авто ВСУ и отделение Укрпочты.

Предатель, наводивший ракеты РФ на прифронтовые госпитали Сил обороны, получил 15 лет заключения31.08.25, 05:05 • 5582 просмотра

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Электроэнергия
Кировоградская область
Днепропетровская область
Служба безопасности Украины
Украина
Кривой Рог