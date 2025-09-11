У Києві агенти фсб планували провести теракти та диверсії: суд виніс вирок (відео)
Київ • УНН
Двоє агентів ФСБ отримали тюремні терміни за теракти в Києві. Один з них намагався підірвати поліцейських, інший – підпалив авто ЗСУ та відділення Укрпошти.
За матеріалами Служби Безпеки України та Національної поліції тюремні строки отримали два агенти фсб, один з яких намагався підірвати поліцейських у центрі Києва. Про це інформує УНН з посиланням на CБУ, Поліцію Києва.
Деталі
За доказовою базою Служби безпеки та Національної поліції реальні терміни ув’язнення отримали ще два агенти рф, які вчиняли теракти та підпали у Києві. Обидва діяли порізно та були затримані наприкінці 2024 року.
Як встановило розслідування, обоє засуджених – жителі столичного регіону, яких фсб завербувала у Телеграм-каналах з пошуку "легких заробітків".
Один з них – 43-річний рецидивіст, який уже шість разів відбував покарання за розбій, крадіжки та втечу з виправної колонії. Цього разу він виконував замовлення фсб на здійснення теракту проти наряду поліції у Києві
Зазначається, що для вчинення злочину фігурант встановив "розстяжку" з бойовою гранатою Ф-1 в орендованій квартирі в центрі столиці. Потім на лінію 102 надійшов фейковий виклик про нібито домашнє насильство за цією адресою.
Інший – 42-річний автомеханік столичної СТО, який підпалив два позашляховики ЗСУ та відділення Укрпошти. Щоб зробити це, він зливав бензин із баків машин своїх клієнтів, а потім синтезував легкозаймисті суміші.
За матеріалами правоохоронців, зловмисників визнано винними відповідно до вчинених злочинів за низкою статей Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 258 (терористичний акт);
- ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (співучасть у вчиненні диверсії за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);
- ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (співучасть у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань за попередньою змовою групою осіб в особливий період);
- ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (вчинення закінченого замаху на умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб).
"Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм 10 та 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - додали в СБУ.
Нагадаємо
Контррозвідка СБУ запобігла терактам в Одесі, затримавши агента ФСБ. 60-річний одесит виготовляв саморобні вибухові пристрої та закладав їх у схрони.
