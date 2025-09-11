У Києві агенти фсб планували провести теракти та диверсії: суд виніс вирок (відео)

$41.120.13
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 16178 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 42482 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 27344 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 30174 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 31442 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 61932 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 83135 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 65366 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 34974 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 39048 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Столичний суд вперше в сучасній Україні визнав фактичний шлюб між двома чоловіками
10 вересня, 14:18 • 4316 перегляди
Ілон Маск виділить 1 млн доларів на мурали із портретами вбитої в США українки Ірини Заруцької
10 вересня, 16:16 • 4240 перегляди
Краматорськ під масованим вогнем: кількість поранених зросла до 6, серед них - підлітки
10 вересня, 16:55 • 5928 перегляди
Кіт Келлог прямував до Польщі, коли російські безпілотники атакували країну - CNN
10 вересня, 17:46 • 4692 перегляди
У Польщі знайшли вже 16 російських дронів, один з них розбився біля військової бази
19:42 • 13059 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 42476 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 61929 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 45820 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo10 вересня, 08:44 • 83134 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 65366 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Юлія Свириденко
Владислав Косіняк-Камиш
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Литва
Велика Британія
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів
10 вересня, 12:07 • 13856 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
9 вересня, 07:45 • 79017 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?
8 вересня, 15:39 • 71924 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків
8 вересня, 15:06 • 67982 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде
8 вересня, 06:53 • 136424 перегляди
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Twitter
NASAMS
The New York Times

У Києві агенти фсб планували провести теракти та диверсії: суд виніс вирок (відео)

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Двоє агентів ФСБ отримали тюремні терміни за теракти в Києві. Один з них намагався підірвати поліцейських, інший – підпалив авто ЗСУ та відділення Укрпошти.

У Києві агенти фсб планували провести теракти та диверсії: суд виніс вирок (відео)

За матеріалами Служби Безпеки України та Національної поліції тюремні строки отримали два агенти фсб, один з яких намагався підірвати поліцейських у центрі Києва. Про це інформує УНН з посиланням на CБУ, Поліцію Києва.

Деталі

За доказовою базою Служби безпеки та Національної поліції реальні терміни ув’язнення отримали ще два агенти рф, які вчиняли теракти та підпали у Києві. Обидва діяли порізно та були затримані наприкінці 2024 року.

Як встановило розслідування, обоє засуджених – жителі столичного регіону, яких фсб завербувала у Телеграм-каналах з пошуку "легких заробітків".

Один з них – 43-річний рецидивіст, який уже шість разів відбував покарання за розбій, крадіжки та втечу з виправної колонії. Цього разу він виконував замовлення фсб на здійснення теракту проти наряду поліції у Києві

- йдеться у дописі СБУ.

Зазначається, що для вчинення злочину фігурант встановив "розстяжку" з бойовою гранатою Ф-1 в орендованій квартирі в центрі столиці. Потім на лінію 102 надійшов фейковий виклик про нібито домашнє насильство за цією адресою.

Інший – 42-річний автомеханік столичної СТО, який підпалив два позашляховики ЗСУ та відділення Укрпошти. Щоб зробити це, він зливав бензин із баків машин своїх клієнтів, а потім синтезував легкозаймисті суміші.

За матеріалами правоохоронців, зловмисників визнано винними відповідно до вчинених злочинів за низкою статей Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 258 (терористичний акт);
    • ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (співучасть у вчиненні диверсії за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
      • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);
        • ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (співучасть у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань за попередньою змовою групою осіб в особливий період);
          • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (вчинення закінченого замаху на умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб).

            "Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм 10 та 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - додали в СБУ.

            Нагадаємо

            Контррозвідка СБУ запобігла терактам в Одесі, затримавши агента ФСБ. 60-річний одесит виготовляв саморобні вибухові пристрої та закладав їх у схрони.

