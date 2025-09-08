$41.220.13
Ексклюзив
08:37 • 4856 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
06:26 • 13354 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 19333 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 34031 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 58067 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 72990 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 79085 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 120374 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 102052 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 54677 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
Виготовляв саморобні вибухові пристрої та готував теракти в Одесі: затримано агента фсб

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Контррозвідка СБУ запобігла терактам в Одесі, затримавши агента ФСБ. 60-річний одесит виготовляв саморобні вибухові пристрої та закладав їх у схрони.

Виготовляв саморобні вибухові пристрої та готував теракти в Одесі: затримано агента фсб

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новій серії терактів у Одесі. За результатами спецоперації затримано російського агента, який виготовляв саморобні вибухові пристрої (СВП) для підривів у портовому місті. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

Деталі

Як встановило розслідування, готову вибухівку він закладав у схрони на території морського узбережжя та відправляв їхні координати до фсб.

Потім окупанти надсилали відповідні геолокації безпосереднім виконавцям терактів, які забирали СВП зі схованок.

Одну з таких терористок українські спецслужбісти затримали у липні цього року, коли вона намагалася підірвати в Одесі обласний ТЦК.

За матеріалами справи, затриманим зараз агентом, що займався виготовленням вибухівки, виявився 60-річний одесит, який раніше був моряком на торговельному судні, а з виходом на пенсію почав працювати на фсб

- йдеться у повідомленні.

Встановлено, що вербування фігуранта відбулося, коли він на початку повномасштабної війни перебував у своєї сестри в росії. За завданням фсб чоловік згодом повернувся до Одеси через треті країни.

Після прибуття в Україну агент спочатку виконував "тестові" завдання куратора – "звітував" йому про наслідки ворожих "прильотів" по місту.

Потім російський спецслужбіст проінструктував свого поплічника щодо виготовлення СВП та "пріоритетних" місць закладення вибухівки у схрони.

За даними слідства, фігурант "підсилював" вибухові пристрої металевими гайками та болтами, а також споряджав їх мобільними телефонами для дистанційного підриву.

Служба безпеки задокументувала злочини агента і затримала його за місцем проживання. У нього вилучено смартфон, з якого він контактував з фсб.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Підозрюваний у вбивстві Парубія виявився прихильником СРСР: що знайшли слідчі під час обшуків 08.09.25, 01:22 • 3220 переглядiв

Ольга Розгон

Кримінал та НПНовини Світу
Служба безпеки України
Україна
Одеса