Изготавливал самодельные взрывные устройства и готовил теракты в Одессе: задержан агент фсб

Контрразведка Службы безопасности предотвратила новую серию терактов в Одессе. По результатам спецоперации задержан российский агент, который изготавливал самодельные взрывные устройства (СВУ) для подрывов в портовом городе. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Детали

Как установило расследование, готовую взрывчатку он закладывал в схроны на территории морского побережья и отправлял их координаты в ФСБ.

Затем оккупанты присылали соответствующие геолокации непосредственным исполнителям терактов, которые забирали СВУ из тайников.

Одну из таких террористок украинские спецслужбисты задержали в июле этого года, когда она пыталась подорвать в Одессе областной ТЦК.

По материалам дела, задержанным сейчас агентом, занимавшимся изготовлением взрывчатки, оказался 60-летний одессит, который ранее был моряком на торговом судне, а с выходом на пенсию начал работать на ФСБ - говорится в сообщении.

Установлено, что вербовка фигуранта произошла, когда он в начале полномасштабной войны находился у своей сестры в России. По заданию ФСБ мужчина впоследствии вернулся в Одессу через третьи страны.

По прибытии в Украину агент сначала выполнял "тестовые" задания куратора – "отчитывался" ему о последствиях вражеских "прилетов" по городу.

Затем российский спецслужбист проинструктировал своего подельника по изготовлению СВУ и "приоритетных" мест закладки взрывчатки в схроны.

По данным следствия, фигурант "усиливал" взрывные устройства металлическими гайками и болтами, а также снаряжал их мобильными телефонами для дистанционного подрыва.

Служба безопасности задокументировала преступления агента и задержала его по месту жительства. У него изъят смартфон, с которого он контактировал с ФСБ.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (оконченное покушение на террористический акт).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

