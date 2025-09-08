$41.220.13
Эксклюзив
09:57 • 1874 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
08:37 • 7238 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
06:26 • 14911 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 20567 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 35226 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 58900 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 73529 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 79331 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 121615 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 103253 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
Изготавливал самодельные взрывные устройства и готовил теракты в Одессе: задержан агент фсб

Киев • УНН

 • 646 просмотра

Контрразведка СБУ предотвратила теракты в Одессе, задержав агента фсб. 60-летний одессит изготавливал самодельные взрывные устройства и закладывал их в схроны.

Изготавливал самодельные взрывные устройства и готовил теракты в Одессе: задержан агент фсб

Контрразведка Службы безопасности предотвратила новую серию терактов в Одессе. По результатам спецоперации задержан российский агент, который изготавливал самодельные взрывные устройства (СВУ) для подрывов в портовом городе. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Детали

Как установило расследование, готовую взрывчатку он закладывал в схроны на территории морского побережья и отправлял их координаты в ФСБ.

Затем оккупанты присылали соответствующие геолокации непосредственным исполнителям терактов, которые забирали СВУ из тайников.

Одну из таких террористок украинские спецслужбисты задержали в июле этого года, когда она пыталась подорвать в Одессе областной ТЦК.

По материалам дела, задержанным сейчас агентом, занимавшимся изготовлением взрывчатки, оказался 60-летний одессит, который ранее был моряком на торговом судне, а с выходом на пенсию начал работать на ФСБ

- говорится в сообщении.

Установлено, что вербовка фигуранта произошла, когда он в начале полномасштабной войны находился у своей сестры в России. По заданию ФСБ мужчина впоследствии вернулся в Одессу через третьи страны.

По прибытии в Украину агент сначала выполнял "тестовые" задания куратора – "отчитывался" ему о последствиях вражеских "прилетов" по городу.

Затем российский спецслужбист проинструктировал своего подельника по изготовлению СВУ и "приоритетных" мест закладки взрывчатки в схроны.

По данным следствия, фигурант "усиливал" взрывные устройства металлическими гайками и болтами, а также снаряжал их мобильными телефонами для дистанционного подрыва.

Служба безопасности задокументировала преступления агента и задержала его по месту жительства. У него изъят смартфон, с которого он контактировал с ФСБ.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (оконченное покушение на террористический акт).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ольга Розгон

