Изготавливал самодельные взрывные устройства и готовил теракты в Одессе: задержан агент фсб
Киев • УНН
Контрразведка СБУ предотвратила теракты в Одессе, задержав агента фсб. 60-летний одессит изготавливал самодельные взрывные устройства и закладывал их в схроны.
Контрразведка Службы безопасности предотвратила новую серию терактов в Одессе. По результатам спецоперации задержан российский агент, который изготавливал самодельные взрывные устройства (СВУ) для подрывов в портовом городе. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.
Детали
Как установило расследование, готовую взрывчатку он закладывал в схроны на территории морского побережья и отправлял их координаты в ФСБ.
Затем оккупанты присылали соответствующие геолокации непосредственным исполнителям терактов, которые забирали СВУ из тайников.
Одну из таких террористок украинские спецслужбисты задержали в июле этого года, когда она пыталась подорвать в Одессе областной ТЦК.
По материалам дела, задержанным сейчас агентом, занимавшимся изготовлением взрывчатки, оказался 60-летний одессит, который ранее был моряком на торговом судне, а с выходом на пенсию начал работать на ФСБ
Установлено, что вербовка фигуранта произошла, когда он в начале полномасштабной войны находился у своей сестры в России. По заданию ФСБ мужчина впоследствии вернулся в Одессу через третьи страны.
По прибытии в Украину агент сначала выполнял "тестовые" задания куратора – "отчитывался" ему о последствиях вражеских "прилетов" по городу.
Затем российский спецслужбист проинструктировал своего подельника по изготовлению СВУ и "приоритетных" мест закладки взрывчатки в схроны.
По данным следствия, фигурант "усиливал" взрывные устройства металлическими гайками и болтами, а также снаряжал их мобильными телефонами для дистанционного подрыва.
Служба безопасности задокументировала преступления агента и задержала его по месту жительства. У него изъят смартфон, с которого он контактировал с ФСБ.
Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (оконченное покушение на террористический акт).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
