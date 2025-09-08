$41.350.00
Подозреваемый в убийстве Парубия оказался сторонником СССР: что нашли следователи во время обысков

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Во время обыска у подозреваемого в убийстве Андрея Парубия обнаружили боеприпасы, советские награды и значки. Также найдены блокноты с рукописными записями, флешки и мобильные телефоны.

Подозреваемый в убийстве Парубия оказался сторонником СССР: что нашли следователи во время обысков

Правоохранители провели обыск в доме подозреваемого в убийстве народного депутата Андрея Парубия и нашли боеприпасы, а также советские награды и знаки отличия. Об этом информирует УНН со ссылкой на решение Галицкого районного суда Львова в Едином госреестре судебных решений.

Детали

Отмечается, что 1 сентября Нацполиция провела обыск в квартире подозреваемого. Правоохранители изъяли два пиротехнических устройства, 50 стреляных гильз и 85 контейнеров для пластиковых патронов.

Также в помещении обнаружили 33 ордена и медали СССР и Украины, три приложения к медалям, а также 25 значков и металлических звездочек. Среди них - нагрудный знак "За взятие Будапешта" и значки "Общество борьбы за трезвость".

Среди найденного имущества также были обнаружены четыре блокнота с рукописными записями, лист с выдержками из законодательства, несколько флешек и мобильные телефоны.

Согласно материалам производства, после преступления подозреваемый сжег свою одежду, разобрал велосипед и выбросил оружие в озеро.

В соцсетях Сцельников публиковал высказывания, которыми оправдывал действия России еще до того, как его сын пропал без вести на фронте, защищая Украину.

Убийство Андрея Парубия

30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Правоохранители сообщили, что в политика и общественного деятеля было произведено восемь выстрелов.

Полиция рассматривала три основные версии мотивов этого преступления:

• умышленное убийство в связи с политической деятельностью народного депутата;

• российский след;

• личные неприязненные отношения подозреваемого с потерпевшим.

Глава Нацполиции Украины Иван Выговский заявлял, что приоритетным является отработка информации о возможном российском следе.

1 сентября задержанному львовянину было сообщено о подозрении в убийстве Парубия.

2 сентября по делу об убийстве экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия были переквалифицированы действия подозреваемого. Теперь ему инкриминируют незаконное обращение с оружием и посягательство на жизнь народного депутата Украины.

Нацполиция не обнаружила сообщников в Украине у подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Подозреваемый планировал скрываться в Хмельницкой области и ждал информации для пересечения границы.

Напомним

Верховная Рада обратилась к парламентам ЕС с призывом осудить убийство нардепа Андрея Парубия, считая его актом политического террора со стороны РФ. Депутаты требуют расследования и усиления давления на Россию.

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Андрей Парубий
Государственная граница Украины
Национальная полиция Украины
Харьковская область
Верховная Рада
Украина
Львов