У підозрюваного у вбивстві Парубія не було спільників в Україні - Нацполіція
Київ • УНН
Нацполіція не виявила спільників в Україні у підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Підозрюваний планував переховуватись на Хмельниччині та чекав інформації для перетину кордону.
У підозрюваного у вбивстві колишнього голови Верховної Ради та народного депутата 9 скликання Андрія Парубія не було спільників в Україні. Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Станом на зараз ми не побачили спільників тут, безпосередньо в Україні (...) Ми точно розуміємо, що підозрюваний планував виїхати до Хмельниччини, де переховуватись певний час, але вже 1 вересня він чекав інформації від свого куратора для незаконного перетину державного кордону України
Нагадаємо
30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів.
Є три основні версії мотивів вбивства Парубія:
- умисне вбивство у зв’язку із політичною діяльністю народного депутата;
- російський слід;
- особисті неприязні стосунки підозрюваного з потерпілим.
Голова Національної поліції України Іван Вигівський заявляв, що пріоритетним є відпрацювання інформації щодо можливого російського сліду.
Галицький районний суд Львова відправив під варту 52-річного підозрюваного у вбивстві нардепа, ексголови Верховної Ради Андрія Парубія.