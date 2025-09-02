У підозрюваного у вбивстві Парубія не було спільників в Україні - Нацполіція

У підозрюваного у вбивстві колишнього голови Верховної Ради та народного депутата 9 скликання Андрія Парубія не було спільників в Україні. Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Станом на зараз ми не побачили спільників тут, безпосередньо в Україні (...) Ми точно розуміємо, що підозрюваний планував виїхати до Хмельниччини, де переховуватись певний час, але вже 1 вересня він чекав інформації від свого куратора для незаконного перетину державного кордону України