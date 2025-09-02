У підозрюваного у вбивстві Парубія не було спільників в Україні - Нацполіція

$41.370.05
48.470.27
ukenru
11:50 • 35571 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 62142 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 104826 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 120647 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 66659 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 129143 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 47528 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 84939 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53164 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108086 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.5м/с
44%
748мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 214055 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 213832 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 203490 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 200175 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 194639 перегляди
Публікації
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto11:50 • 35558 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo2 вересня, 10:24 • 104811 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 120632 перегляди
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні2 вересня, 06:50 • 73506 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 129138 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Парубій
Михайло Федоров
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Державний кордон України
Китай
Реклама
УНН Lite
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto14:15 • 4708 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 22108 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 25517 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 40364 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 84935 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
The New York Times
ChatGPT
Fox News

У підозрюваного у вбивстві Парубія не було спільників в Україні - Нацполіція

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Нацполіція не виявила спільників в Україні у підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Підозрюваний планував переховуватись на Хмельниччині та чекав інформації для перетину кордону.

У підозрюваного у вбивстві Парубія не було спільників в Україні - Нацполіція

У підозрюваного у вбивстві колишнього голови Верховної Ради та народного депутата 9 скликання Андрія Парубія не було спільників в Україні. Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Станом на зараз ми не побачили спільників тут, безпосередньо в Україні (...) Ми точно розуміємо, що підозрюваний планував виїхати до Хмельниччини, де переховуватись певний час, але вже 1 вересня він чекав інформації від свого куратора для незаконного перетину державного кордону України

- сказав Нєбитов. 

Нагадаємо

 30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів.

Є три основні версії мотивів вбивства Парубія:

  • умисне вбивство у зв’язку із політичною діяльністю народного депутата;
    • російський слід;
      • особисті неприязні стосунки підозрюваного з потерпілим.

        Голова Національної поліції України Іван Вигівський заявляв, що пріоритетним є відпрацювання інформації щодо можливого російського сліду.

        Галицький районний суд Львова відправив під варту 52-річного підозрюваного у вбивстві нардепа, ексголови Верховної Ради Андрія Парубія.

        Павло Башинський

        Кримінал та НП
        Андрій Парубій
        Державний кордон України
        Національна поліція України
        Україна
        Львів