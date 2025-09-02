$41.370.05
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного
10:24
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
08:46 • 43926 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
08:31 • 30144 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
06:00 • 71829 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
05:30 • 34438 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 61270 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 51200 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 90300 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 50307 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного

Київ • УНН

 4296 перегляди

Галицький районний суд Львова відправив під варту 52-річного Михайла Сцельнікова, підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Чоловік зізнався у злочині, назвавши його помстою українській владі.

Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного

Галицький районний суд Львова відправив під варту 52-річного підозрюваного у вбивстві нардепа, ексголови Верховної Ради Андрія Парубія. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОГП.

Галицький районний суд міста Львова задовольнив клопотання прокурорів Львівської обласної прокуратури. Підозрюваному у справі про вбивство народного депутата України Андрія Парубія обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави

- йдеться в повідомленні.

Підозрюваним виявився Михайло Сцельніков.

Чоловік не заперечував проти запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Генеральна прокуратура наполягала на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Перед початком засідання 52-річний львів’янин зізнався у вбивстві Парубія. Він заявив, що це помста українській владі.

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія не був кур’єром - Нацполіція01.09.25, 12:36 • 4054 перегляди

Доповнення

30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів. 

Є три основні версії мотивів вбивства Парубія:

• умисне вбивство у зв’язку із політичною діяльністю народного депутата;

• російський слід;

• особисті неприязні стосунки підозрюваного з потерпілим.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський заявляв, що пріоритетним є відпрацювання інформації щодо можливого російського сліду.

Також поліція Львівщини аналізує, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію. У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО.

1 вересня затриманому львів’янину було повідомлено про підозру у вбивстві Парубія. 

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП
Андрій Парубій
Національна поліція України
Рада національної безпеки і оборони України
Верховна Рада України
Україна
Львів