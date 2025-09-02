Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного

Галицький районний суд Львова відправив під варту 52-річного підозрюваного у вбивстві нардепа, ексголови Верховної Ради Андрія Парубія. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОГП.

Галицький районний суд міста Львова задовольнив клопотання прокурорів Львівської обласної прокуратури. Підозрюваному у справі про вбивство народного депутата України Андрія Парубія обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави - йдеться в повідомленні.

Підозрюваним виявився Михайло Сцельніков.

Чоловік не заперечував проти запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Генеральна прокуратура наполягала на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Перед початком засідання 52-річний львів’янин зізнався у вбивстві Парубія. Він заявив, що це помста українській владі.

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія не був кур’єром - Нацполіція

Доповнення

30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів.

Є три основні версії мотивів вбивства Парубія:

• умисне вбивство у зв’язку із політичною діяльністю народного депутата;

• російський слід;

• особисті неприязні стосунки підозрюваного з потерпілим.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський заявляв, що пріоритетним є відпрацювання інформації щодо можливого російського сліду.

Також поліція Львівщини аналізує, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію. У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО.

1 вересня затриманому львів’янину було повідомлено про підозру у вбивстві Парубія.