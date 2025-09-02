Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного
Київ • УНН
Галицький районний суд Львова відправив під варту 52-річного Михайла Сцельнікова, підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Чоловік зізнався у злочині, назвавши його помстою українській владі.
Галицький районний суд Львова відправив під варту 52-річного підозрюваного у вбивстві нардепа, ексголови Верховної Ради Андрія Парубія. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОГП.
Галицький районний суд міста Львова задовольнив клопотання прокурорів Львівської обласної прокуратури. Підозрюваному у справі про вбивство народного депутата України Андрія Парубія обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави
Підозрюваним виявився Михайло Сцельніков.
Чоловік не заперечував проти запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Генеральна прокуратура наполягала на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Перед початком засідання 52-річний львів’янин зізнався у вбивстві Парубія. Він заявив, що це помста українській владі.
Доповнення
30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів.
Є три основні версії мотивів вбивства Парубія:
• умисне вбивство у зв’язку із політичною діяльністю народного депутата;
• російський слід;
• особисті неприязні стосунки підозрюваного з потерпілим.
Голова Національної поліції України Іван Вигівський заявляв, що пріоритетним є відпрацювання інформації щодо можливого російського сліду.
Також поліція Львівщини аналізує, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію. У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО.
1 вересня затриманому львів’янину було повідомлено про підозру у вбивстві Парубія.