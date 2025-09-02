Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемого

Галицкий районный суд Львова отправил под стражу 52-летнего подозреваемого в убийстве нардепа, экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП.

Галицкий районный суд города Львова удовлетворил ходатайство прокуроров Львовской областной прокуратуры. Подозреваемому по делу об убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога - говорится в сообщении.

Подозреваемым оказался Михаил Сцельников.

Мужчина не возражал против меры пресечения в виде содержания под стражей.

Генеральная прокуратура настаивала на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Перед началом заседания 52-летний львовянин признался в убийстве Парубия. Он заявил, что это месть украинским властям.

Дополнение

30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщала, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов.

Есть три основные версии мотивов убийства Парубия:

• умышленное убийство в связи с политической деятельностью народного депутата;

• российский след;

• личные неприязненные отношения подозреваемого с потерпевшим.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявлял, что приоритетным является отработка информации о возможном российском следе.

Также полиция Львовщины анализирует, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию. В 2014 году Парубий попадал в список на ликвидацию за деятельность секретаря СНБО.

1 сентября задержанному львовянину было сообщено о подозрении в убийстве Парубия.