Эксклюзив
09:15 • 12060 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
08:38 • 10093 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
07:50 • 18135 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
06:45 • 27054 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
05:46 • 27801 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
05:39 • 27273 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 24380 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 21560 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 52790 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 89903 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия не был курьером - Нацполиция

Киев • УНН

 • 334 просмотра

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия не имел постоянного места работы и получал случайные заработки. Мужчина не был курьером, как ранее сообщали некоторые медиа.

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия не был курьером - Нацполиция

Мужчина, подозреваемый в убийстве политика и общественного деятеля Андрея Парубия, не имел постоянного места работы и жил за счет случайных заработков. Он не был курьером, как ранее сообщали некоторые медиа, сообщает УНН со ссылкой на брифинг Национальной полиции.

Детали

Он не имел постоянного места работы и подрабатывал на случайных заработках. Он не был курьером

- сообщили правоохранители во время брифинга.

Дополнение

30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщила, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов.

Правоохранители рассматривают различные версии убийства бывшего спикера ВР Андрея Парубия. В настоящее время отсутствуют данные, связывающие это преступление с убийством Ирины Фарион.

В Хмельницкой области задержан подозреваемый в убийстве Андрея Парубия.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега.

Задержанному львовянину сообщено о подозрении в убийстве нардепа, экс-главы ВР Андрея Парубия. Готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Павел Зинченко

