Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия не был курьером - Нацполиция

Мужчина, подозреваемый в убийстве политика и общественного деятеля Андрея Парубия, не имел постоянного места работы и жил за счет случайных заработков. Он не был курьером, как ранее сообщали некоторые медиа, сообщает УНН со ссылкой на брифинг Национальной полиции.

Детали

Он не имел постоянного места работы и подрабатывал на случайных заработках. Он не был курьером - сообщили правоохранители во время брифинга.

Дополнение

30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщила, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов.

Правоохранители рассматривают различные версии убийства бывшего спикера ВР Андрея Парубия. В настоящее время отсутствуют данные, связывающие это преступление с убийством Ирины Фарион.

В Хмельницкой области задержан подозреваемый в убийстве Андрея Парубия.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега.

Задержанному львовянину сообщено о подозрении в убийстве нардепа, экс-главы ВР Андрея Парубия. Готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.