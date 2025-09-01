Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия не был курьером - Нацполиция
Киев • УНН
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия не имел постоянного места работы и получал случайные заработки. Мужчина не был курьером, как ранее сообщали некоторые медиа.
Мужчина, подозреваемый в убийстве политика и общественного деятеля Андрея Парубия, не имел постоянного места работы и жил за счет случайных заработков. Он не был курьером, как ранее сообщали некоторые медиа, сообщает УНН со ссылкой на брифинг Национальной полиции.
Детали
Он не имел постоянного места работы и подрабатывал на случайных заработках. Он не был курьером
Дополнение
30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщила, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов.
Правоохранители рассматривают различные версии убийства бывшего спикера ВР Андрея Парубия. В настоящее время отсутствуют данные, связывающие это преступление с убийством Ирины Фарион.
В Хмельницкой области задержан подозреваемый в убийстве Андрея Парубия.
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега.
Задержанному львовянину сообщено о подозрении в убийстве нардепа, экс-главы ВР Андрея Парубия. Готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.