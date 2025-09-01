$41.260.00
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений

Київ • УНН

 • 4116 перегляди

На Хмельниччині затримано підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Десятки поліцейських та співробітників СБУ працювали над розкриттям злочину, що перебував на особистому контролі Президента України.

Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений

На Хмельниччині затримано підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Десятки поліцейських Львівщини та центрального апарату Нацполіції, співробітники Служби безпеки України працювали безупинно, щоб розкрити це вбивство. Про це повідомили Президент України Володимир Зеленський, Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк щойно доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Тривають необхідні слідчі дії 

- йдеться у дописі Володимира Зеленського.

За словами міністра внутрішніх справ України, десятки поліцейських Львівщини та центрального апарату Нацполіції, співробітники Служби безпеки України працювали безупинно, щоб розкрити зухвале вбивство Андрія Парубія.

Розкриття злочину та затримання перебували на особистому контролі Президента України.

Ймовірного стрільця декілька хвилин тому затримано на Хмельниччині. Багато деталей зараз не буде. Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі

- написав Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі 01 вересня о 00:22. 

"Вкотре поліцейські та працівники Служби безпеки України показали високий професійний рівень. Через 24 години після вбивства вже вийшли на прямий слід стрільця, а через 36 годин - затримали. Більше деталей згодом буде від поліції", - додав Клименко

Нагадаємо

30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Невідомий чоловік п'ять разів вистрілив у політика та зник. 

Ексголову Верховної Ради Андрія Парубія вбили у Львові, коли він повертався зі спортзалу. Стрілець здійснив 4 постріли у груди зі спини.

Поліція вийшла на слід вбивці народного депутата Андрія Парубія, якого застрелили у Львові. Стрілка бачили по камерах, він був одягнений у форму Glovo.

Правоохоронці розглядають різні версії вбивства колишнього спікера ВР Андрія Парубія. Наразі відсутні дані, що пов'язують цей злочин зі вбивством Ірини Фаріон.

Також поліція Львівщини аналізує, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію. У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО.

Віта Зеленецька

