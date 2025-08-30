Вбивство колишнього голови ВР Парубія: стрілок здійснив 4 постріли у груди

Колишнього голову Верховної Ради, народного депутата 9 скликання Андрія Парубія було вбито під час того, як він повертався із спортзалу. Стрілок чатував нардепа між деревами та автівками, і як тільки чоловік наблизився, він впритул у спину почав стріляти. 4 постріли було у груди, передає УНН з посиланням на ефір телемарафону.

Деталі

"Відомо зараз, що тут досі працює поліція, працюють криміналісти. За попередніми даними, відомо, що сам Андрій Парубій повертався із спортзалу, у нього була спортивна сумка. Він власне йшов до свого автомобіля і в цей момент говорив по телефону. Його стрілець чекав між деревами та автівками, і як тільки чоловік наблизився, він впритул у спину почав стріляти. Відомо, що 4 постріли було у груди, а загалом було кілька пострілів", - сказала кореспондент телеканалу "Ми-Україна".

Нагадаємо

30 серпня УНН з посиланням на джерело повідомляло, що у Львові стріляли в Андрія Парубія.

У поліції згодом вказали, що стрілянина сталася близько опівдня. І що політичний діяч загинув.

Стрілка розшукують, повідомляли у поліції. Як стало відомо УНН, введено план "Сирена".

В ОВА уточнили, що стрілка шукають на Львівщині.

З'явилося відео вбивства Андрія Парубія у Львові. Чоловік із сумкою Glovo вистрілив у спину ексголові ВР та втік.

Тіло Парубія поки перебуває на місці вбивства, його розглядають судмедексперти.