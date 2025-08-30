$41.260.00
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія Парубія
10:36 • 32555 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
09:58 • 117487 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
09:24 • 61296 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
09:15 • 53304 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
29 серпня, 14:32 • 77233 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 231262 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
29 серпня, 12:17 • 191518 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
29 серпня, 08:48 • 95160 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
29 серпня, 06:38 • 98526 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Вбивство колишнього голови ВР Парубія: стрілок здійснив 4 постріли у груди

Київ

 • 150 перегляди

Ексголову Верховної Ради Андрія Парубія вбили у Львові, коли він повертався зі спортзалу. Стрілець здійснив 4 постріли у груди зі спини, поліція розшукує нападника.

Вбивство колишнього голови ВР Парубія: стрілок здійснив 4 постріли у груди

Колишнього голову Верховної Ради, народного депутата 9 скликання Андрія Парубія було вбито під час того, як він повертався із спортзалу. Стрілок чатував нардепа між деревами та автівками, і як тільки чоловік наблизився, він впритул у спину почав стріляти. 4 постріли було у груди, передає УНН з посиланням на ефір телемарафону. 

Деталі 

"Відомо зараз, що тут досі працює поліція, працюють криміналісти. За попередніми даними, відомо, що сам Андрій Парубій повертався із спортзалу, у нього була спортивна сумка. Він власне йшов до свого автомобіля і в цей момент говорив по телефону. Його стрілець чекав між деревами та автівками, і як тільки чоловік наблизився, він впритул у спину почав стріляти. Відомо, що 4 постріли було у груди, а загалом було кілька пострілів", - сказала кореспондент телеканалу "Ми-Україна". 

Нагадаємо 

30 серпня УНН з посиланням на джерело повідомляло, що у Львові стріляли в Андрія Парубія.

У поліції згодом вказали, що стрілянина сталася близько опівдня. І що політичний діяч загинув.

Стрілка розшукують, повідомляли у поліції. Як стало відомо УНН, введено план "Сирена".

В ОВА уточнили, що стрілка шукають на Львівщині.

З'явилося відео вбивства Андрія Парубія у Львові. Чоловік із сумкою Glovo вистрілив у спину ексголові ВР та втік.

Тіло Парубія поки перебуває на місці вбивства, його розглядають  судмедексперти.

Павло Башинський

