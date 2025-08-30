$41.260.00
Убийство бывшего председателя ВР Парубия: стрелок произвел 4 выстрела в грудь

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия убили во Львове, когда он возвращался из спортзала. Стрелок произвел 4 выстрела в грудь со спины, полиция разыскивает нападавшего.

Убийство бывшего председателя ВР Парубия: стрелок произвел 4 выстрела в грудь

Бывший председатель Верховной Рады, народный депутат 9 созыва Андрей Парубий был убит во время того, как он возвращался из спортзала. Стрелок поджидал нардепа между деревьями и автомобилями, и как только мужчина приблизился, он в упор в спину начал стрелять. 4 выстрела было в грудь, передает УНН со ссылкой на эфир телемарафона.  

Детали 

"Известно сейчас, что здесь до сих пор работает полиция, работают криминалисты. По предварительным данным, известно, что сам Андрей Парубий возвращался из спортзала, у него была спортивная сумка. Он собственно шел к своему автомобилю и в этот момент говорил по телефону. Его стрелок ждал между деревьями и автомобилями, и как только мужчина приблизился, он в упор в спину начал стрелять. Известно, что 4 выстрела было в грудь, а в целом было несколько выстрелов", - сказала корреспондент телеканала "Мы-Украина". 

Напомним 

30 августа УНН со ссылкой на источник сообщало, что во Львове стреляли в Андрея Парубия.

В полиции впоследствии указали, что стрельба произошла около полудня. И что политический деятель погиб.

Стрелка разыскивают, сообщали в полиции. Как стало известно УНН, введен план "Сирена".

В ОВА уточнили, что стрелка ищут на Львовщине.

Появилось видео убийства Андрея Парубия во Львове. Мужчина с сумкой Glovo выстрелил в спину экс-главе ВР и скрылся.

Тело Парубия пока находится на месте убийства, его осматривают  судмедэксперты.

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧП
Андрей Парубий
Верховная Рада
Львов