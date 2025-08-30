Вбивство Парубія у Львові: тіло нардепа поки перебуває на місці трагедії
Київ • УНН
Тіло ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія залишається на місці вбивства у Львові для проведення слідчих дій. Судмедексперти оглядають тіло, а поліція розшукує стрілка, який вистрілив у спину.
Тіло ексспікера Верховної Ради та нардепа 9 скликання Андрія Парубія поки перебуває на місці вбивства, його розглядають судмедексперти. Про це передає УНН з посиланням на ефір телемарафону.
Деталі
"Саме тіло Андрія Парубія поки перебуває на місці вбивства, його розглядають судмедексперти та ведуться слідчі дії", - сказав кореспондент телеканалу "Рада".
За свідченням місцевих, вбивця наздоганяв Парубія перед тим, як вистрілити.
Нагадаємо
30 серпня УНН з посиланням на джерело повідомляло, що у Львові стріляли в Андрія Парубія.
У поліції згодом вказали, що стрілянина сталася близько опівдня. І що політичний діяч загинув.
Стрілка розшукують, повідомляли у поліції. Як стало відомо УНН, введено план "Сирена".
В ОВА уточнили, що стрілка шукають на Львівщині.
З'явилося відео вбивства Андрія Парубія у Львові. Чоловік із сумкою Glovo вистрілив у спину ексголові ВР та втік.