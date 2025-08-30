Вбивство Парубія у Львові: тіло нардепа поки перебуває на місці трагедії

$41.260.00
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
10:36 • 24812 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
09:58 • 95659 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
09:24 • 53439 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
09:15 • 46626 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 73100 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 221514 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 183520 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 94126 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 98044 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Сполучені Штати надають Україні зброю для ураження віддалених цілей у росії - посол США при НАТО30 серпня, 02:05 • 45712 перегляди
Польща підняла авіацію через ракетну атаку рф по Україні30 серпня, 02:50 • 46971 перегляди
Нічна атака на Запоріжжя: пошкоджено 14 багатоповерхівок та 40 приватних будинків 30 серпня, 04:55 • 40695 перегляди
Українські безпілотники уразили два нафтопереробні заводи у росії - Генштаб ЗСУ30 серпня, 06:01 • 43635 перегляди
Генпрокурор Кравченко та голова МВС Клименко доповіли Зеленському обставини вбивства Парубія 09:59 • 11480 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 142333 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 147914 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 221414 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 183435 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 150745 перегляди
Андрій Парубій
Володимир Гройсман
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Клименко
Україна
Львів
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Майдан Незалежності
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 61606 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 196517 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 222604 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 222185 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 205536 перегляди
Starlink
«Калібр» (сімейство ракет)
Су-27
Ракетна система С-400
MIM-104 Patriot

Вбивство Парубія у Львові: тіло нардепа поки перебуває на місці трагедії

Київ • УНН

 • 552 перегляди

Тіло ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія залишається на місці вбивства у Львові для проведення слідчих дій. Судмедексперти оглядають тіло, а поліція розшукує стрілка, який вистрілив у спину.

Вбивство Парубія у Львові: тіло нардепа поки перебуває на місці трагедії

Тіло ексспікера Верховної Ради та нардепа 9 скликання Андрія Парубія поки перебуває на місці вбивства, його розглядають судмедексперти. Про це передає УНН з посиланням на ефір телемарафону. 

Деталі 

"Саме тіло Андрія Парубія поки перебуває на місці вбивства, його розглядають судмедексперти та ведуться слідчі дії", - сказав кореспондент телеканалу "Рада". 

За свідченням місцевих, вбивця наздоганяв Парубія перед тим, як вистрілити. 

Нагадаємо 

30 серпня УНН з посиланням на джерело повідомляло, що у Львові стріляли в Андрія Парубія.

У поліції згодом вказали, що стрілянина сталася близько опівдня. І що політичний діяч загинув.

Стрілка розшукують, повідомляли у поліції. Як стало відомо УНН, введено план "Сирена".

В ОВА уточнили, що стрілка шукають на Львівщині.

З'явилося відео вбивства Андрія Парубія у Львові. Чоловік із сумкою Glovo вистрілив у спину ексголові ВР та втік.

Павло Башинський

СуспільствоКримінал та НП
Андрій Парубій
Верховна Рада України
Львів