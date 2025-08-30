Убийство Парубия во Львове: тело нардепа пока находится на месте трагедии
Киев • УНН
Тело экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия остается на месте убийства во Львове для проведения следственных действий. Судмедэксперты осматривают тело, а полиция разыскивает стрелка, который выстрелил в спину.
Тело экс-спикера Верховной Рады и нардепа 9 созыва Андрея Парубия пока находится на месте убийства, его осматривают судмедэксперты. Об этом передает УНН со ссылкой на эфир телемарафона.
Детали
"Само тело Андрея Парубия пока находится на месте убийства, его осматривают судмедэксперты и ведутся следственные действия", - сказал корреспондент телеканала "Рада".
По свидетельству местных, убийца догонял Парубия перед тем, как выстрелить.
Напомним
30 августа УНН со ссылкой на источник сообщал, что во Львове стреляли в Андрея Парубия.
В полиции впоследствии указали, что стрельба произошла около полудня. И что политический деятель погиб.
Стрелка разыскивают, сообщали в полиции. Как стало известно УНН, введен план "Сирена".
В ОВА уточнили, что стрелка ищут на Львовщине.
Появилось видео убийства Андрея Парубия во Львове. Мужчина с сумкой Glovo выстрелил в спину экс-главе ВР и скрылся.