Вбивство Андрія Парубія: коли і де відбудеться прощання та похорон політика
Київ • УНН
Похорон Андрія Парубія, вбитого 30 серпня, відбудеться 2 вересня. Прощання розпочнеться у Соборі святого Юра, потім відбудеться загальноміська церемонія на площі Ринок.
Похорон відомого українського політика та громадського діяча Андрія Парубія, який був вбитий в суботу, 30 серпня, відбудеться 2 вересня. Колишнього спікера Верховної Ради поховають на Личаківському цвинтарі, пише УНН з посиланням на Львівську міську раду.
Деталі
Завтра, 1 вересня, о 19:00 в Архикатедральному Соборі святого Юра (площа Святого Юра, 5) відбудеться парастас
Також там повідомили, що у вівторок, 2 вересня, о 12:00 у Соборі святого Юра розпочнеться похорон. О 13:30 на площі Ринок буде загальноміська церемонія прощання, опісля політика поховають на Личаківському кладовищі.
Доповнення
30 серпня УНН з посиланням на джерело повідомляло, що у Львові стріляли в ексголову Верховної Ради Андрія Парубія, внаслідок чого політик помер. Наразі стрілка розшукують.
Також УНН нагадує, що проти Парубія у 2014 році був скоєний замах з використанням бойової гранати. Згодом у МВС повідомили, що замах готував співробітник УДО часів Януковича.