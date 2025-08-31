$41.260.00
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 20362 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 51646 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 75003 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 90828 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 107021 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 252364 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 110856 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 85132 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 99174 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 320511 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Вбивство Андрія Парубія: коли і де відбудеться прощання та похорон політика

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Похорон Андрія Парубія, вбитого 30 серпня, відбудеться 2 вересня. Прощання розпочнеться у Соборі святого Юра, потім відбудеться загальноміська церемонія на площі Ринок.

Вбивство Андрія Парубія: коли і де відбудеться прощання та похорон політика

Похорон відомого українського політика та громадського діяча Андрія Парубія, який був вбитий в суботу, 30 серпня, відбудеться 2 вересня. Колишнього спікера Верховної Ради поховають на Личаківському цвинтарі, пише УНН з посиланням на Львівську міську раду.

Деталі

Завтра, 1 вересня, о 19:00 в Архикатедральному Соборі святого Юра (площа Святого Юра, 5) відбудеться парастас

- повідомили у ЛМР.

Також там повідомили, що у вівторок, 2 вересня, о 12:00 у Соборі святого Юра розпочнеться похорон. О 13:30 на площі Ринок буде загальноміська церемонія прощання, опісля політика поховають на Личаківському кладовищі.

Доповнення

30 серпня УНН з посиланням на джерело повідомляло, що у Львові стріляли в ексголову Верховної Ради Андрія Парубія, внаслідок чого політик помер. Наразі стрілка розшукують.

Також УНН нагадує, що проти Парубія у 2014 році був скоєний замах з використанням бойової гранати. Згодом у МВС повідомили, що замах готував співробітник УДО часів Януковича.

Павло Зінченко

СуспільствоПолітика
Андрій Парубій
Міністерство внутрішніх справ України
Верховна Рада України
Львів