Убийство Андрея Парубия: когда и где состоится прощание и похороны политика

Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 20343 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 51610 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 74975 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 90794 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 106994 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 252357 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 110846 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 85131 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 99171 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 320492 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 14953 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 13575 просмотра
Кремль преувеличивает успехи российской армии на фронте, чтобы повлиять на Запад - анализ ISW31 августа, 03:29 • 4564 просмотра
Запорожье полностью восстановило электроснабжение после российской атаки 30 августа31 августа, 04:05 • 5000 просмотра
Армия РФ потеряла 810 военных и 27 артсистем: потери врага за сутки - Генштаб31 августа, 04:31 • 6082 просмотра
2 сентября ожидаются магнитные бури из-за выброса плазмы на Солнце31 августа, 04:55 • 11665 просмотра
На территории аэродрома в оккупированном Симферополе захватчики потеряли два вертолетаVideo10:07 • 8070 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 96405 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 225940 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 228217 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 320494 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 269177 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 107241 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 240028 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 263370 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 260568 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 240590 просмотра
Убийство Андрея Парубия: когда и где состоится прощание и похороны политика

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Похороны Андрея Парубия, убитого 30 августа, состоятся 2 сентября. Прощание начнется в Соборе святого Юра, затем состоится общегородская церемония на площади Рынок.

Убийство Андрея Парубия: когда и где состоится прощание и похороны политика

Похороны известного украинского политика и общественного деятеля Андрея Парубия, который был убит в субботу, 30 августа, состоятся 2 сентября. Бывшего спикера Верховной Рады похоронят на Лычаковском кладбище, пишет УНН со ссылкой на Львовский городской совет.

Детали

Завтра, 1 сентября, в 19:00 в Архикафедральном Соборе святого Юра (площадь Святого Юра, 5) состоится парастас

- сообщили в ЛГС.

Также там сообщили, что во вторник, 2 сентября, в 12:00 в Соборе святого Юра начнется похорон. В 13:30 на площади Рынок будет общегородская церемония прощания, после чего политика похоронят на Лычаковском кладбище.

Дополнение

30 августа УНН со ссылкой на источник сообщало, что во Львове стреляли в экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия, в результате чего политик скончался. Сейчас стрелка разыскивают.

Также УНН напоминает, что против Парубия в 2014 году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.

Павел Зинченко

ОбществоПолитика
Андрей Парубий
Министерство внутренних дел Украины
Верховная Рада
Львов