Убийство Андрея Парубия: когда и где состоится прощание и похороны политика
Киев • УНН
Похороны Андрея Парубия, убитого 30 августа, состоятся 2 сентября. Прощание начнется в Соборе святого Юра, затем состоится общегородская церемония на площади Рынок.
Похороны известного украинского политика и общественного деятеля Андрея Парубия, который был убит в субботу, 30 августа, состоятся 2 сентября. Бывшего спикера Верховной Рады похоронят на Лычаковском кладбище, пишет УНН со ссылкой на Львовский городской совет.
Детали
Завтра, 1 сентября, в 19:00 в Архикафедральном Соборе святого Юра (площадь Святого Юра, 5) состоится парастас
Также там сообщили, что во вторник, 2 сентября, в 12:00 в Соборе святого Юра начнется похорон. В 13:30 на площади Рынок будет общегородская церемония прощания, после чего политика похоронят на Лычаковском кладбище.
Дополнение
30 августа УНН со ссылкой на источник сообщало, что во Львове стреляли в экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия, в результате чего политик скончался. Сейчас стрелка разыскивают.
Также УНН напоминает, что против Парубия в 2014 году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.