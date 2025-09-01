$41.260.00
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено

Киев • УНН

 • 1008 просмотра

В Хмельницкой области задержан подозреваемый в убийстве Андрея Парубия. Десятки полицейских и сотрудников СБУ работали над раскрытием преступления, находившегося на личном контроле Президента Украины.

Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено

В Хмельницкой области задержан подозреваемый в убийстве Андрея Парубия. Десятки полицейских Львовщины и центрального аппарата Нацполиции, сотрудники Службы безопасности Украины работали беспрерывно, чтобы раскрыть это убийство. Об этом сообщили Президент Украины Владимир Зеленский, Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Продолжаются необходимые следственные действия

- говорится в сообщении Владимира Зеленского.

По словам министра внутренних дел Украины, десятки полицейских Львовщины и центрального аппарата Нацполиции, сотрудники Службы безопасности Украины работали беспрерывно, чтобы раскрыть дерзкое убийство Андрея Парубия.

Раскрытие преступления и задержание находились на личном контроле Президента Украины.

Вероятный стрелок несколько минут назад задержан в Хмельницкой области. Много деталей сейчас не будет. Лишь скажу, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега

- написал Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

"В очередной раз полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины показали высокий профессиональный уровень. Через 24 часа после убийства уже вышли на прямой след стрелка, а через 36 часов - задержали. Больше деталей впоследствии будет от полиции", - добавил Клименко

Напомним

30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Неизвестный мужчина пять раз выстрелил в политика и скрылся.

Экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия убили во Львове, когда он возвращался из спортзала. Стрелок произвел 4 выстрела в грудь со спины.

Полиция вышла на след убийцы народного депутата Андрея Парубия, которого застрелили во Львове. Стрелка видели по камерам, он был одет в форму Glovo.

Правоохранители рассматривают различные версии убийства бывшего спикера ВР Андрея Парубия. Пока отсутствуют данные, связывающие это преступление с убийством Ирины Фарион.

Также полиция Львовщины анализирует, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию. В 2014 году Парубий попадал в список на ликвидацию за деятельность секретаря СНБО.

Убийство Андрея Парубия: когда и где состоится прощание и похороны политика31.08.25, 14:51 • 4300 просмотров

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Андрей Парубий
Национальная полиция Украины
Хмельницкая область
Василий Малюк
Служба безопасности Украины
Игорь Клименко
Владимир Зеленский
Украина
Львов