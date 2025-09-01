Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
Киев • УНН
В Хмельницкой области задержан подозреваемый в убийстве Андрея Парубия. Десятки полицейских и сотрудников СБУ работали над раскрытием преступления, находившегося на личном контроле Президента Украины.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Продолжаются необходимые следственные действия
По словам министра внутренних дел Украины, десятки полицейских Львовщины и центрального аппарата Нацполиции, сотрудники Службы безопасности Украины работали беспрерывно, чтобы раскрыть дерзкое убийство Андрея Парубия.
Раскрытие преступления и задержание находились на личном контроле Президента Украины.
Вероятный стрелок несколько минут назад задержан в Хмельницкой области. Много деталей сейчас не будет. Лишь скажу, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега
"В очередной раз полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины показали высокий профессиональный уровень. Через 24 часа после убийства уже вышли на прямой след стрелка, а через 36 часов - задержали. Больше деталей впоследствии будет от полиции", - добавил Клименко
Напомним
30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Неизвестный мужчина пять раз выстрелил в политика и скрылся.
Экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия убили во Львове, когда он возвращался из спортзала. Стрелок произвел 4 выстрела в грудь со спины.
Полиция вышла на след убийцы народного депутата Андрея Парубия, которого застрелили во Львове. Стрелка видели по камерам, он был одет в форму Glovo.
Правоохранители рассматривают различные версии убийства бывшего спикера ВР Андрея Парубия. Пока отсутствуют данные, связывающие это преступление с убийством Ирины Фарион.
Также полиция Львовщины анализирует, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию. В 2014 году Парубий попадал в список на ликвидацию за деятельность секретаря СНБО.
