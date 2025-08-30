Вбивство Парубія у Львові: поліція вийшла на слід стрілка - джерела
Київ • УНН
Поліція вийшла на слід вбивці народного депутата Андрія Парубія, якого застрелили у Львові. Стрілка бачили по камерах, він був одягнений у форму Glovo.
Поліція вийшла на слід вбивці народного депутата, ексголови ВР Андрія Парубія, якого застрелили сьогодні у Львові. Про це журналісту УНН повідомили джерела.
Деталі
Джерела прокоментували, чи поліція вийшла на слід вбивці.
"По факту – так. Тому що бачать його по камерах", - розповів співрозмовник.
Контекст
30 серпня УНН з посиланням на джерело повідомляло, що у Львові стріляли в Андрія Парубія.
У поліції згодом вказали, що стрілянина сталася близько опівдня. І що політичний діяч загинув.
Стрілка розшукують, повідомляли у поліції. Як стало відомо УНН, введено план "Сирена".
В ОВА уточнили, що стрілка шукають на Львівщині.
Згодом стало відомо, що стрілок був одягнутий у форму Glovo й був на велосипеді.
Довідково
Андрій Парубій - народний депутат Верховної Ради 6, 7, 8 і 9 скликань, ексголова Верховної Ради та екссекретар РНБО.
У 2016 році Парубія обрали головою Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, якого призначили прем’єр-міністром України.
Був секретарем РНБО з лютого по серпень 2014 року.
Проти Парубія того ж року був скоєний замах з використанням бойової гранати. Згодом у МВС повідомили, що замах готував співробітник УДО часів Януковича.
У 2013-2014 році під час Революції Гідності був комендантом Майдану, керівником Самооборони Майдану.