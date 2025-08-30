$41.260.00
Ексклюзив
13:06 • 2352 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане авто
11:04 • 19903 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія Парубія
Ексклюзив
10:36 • 40091 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
09:58 • 138246 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
09:24 • 71652 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
09:15 • 62387 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 84390 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 246742 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 203887 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржі
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 97191 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Вбивство Парубія у Львові: поліція вийшла на слід стрілка - джерела

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Поліція вийшла на слід вбивці народного депутата Андрія Парубія, якого застрелили у Львові. Стрілка бачили по камерах, він був одягнений у форму Glovo.

Вбивство Парубія у Львові: поліція вийшла на слід стрілка - джерела

Поліція вийшла на слід вбивці народного депутата, ексголови ВР Андрія Парубія, якого застрелили сьогодні у Львові. Про це журналісту УНН повідомили джерела.

Деталі

Джерела прокоментували, чи поліція вийшла на слід вбивці.

"По факту – так. Тому що бачать його по камерах", - розповів співрозмовник.

Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія Парубія30.08.25, 14:04 • 19902 перегляди

Контекст

30 серпня УНН з посиланням на джерело повідомляло, що у Львові стріляли в Андрія Парубія.

У поліції згодом вказали, що стрілянина сталася близько опівдня. І що політичний діяч загинув.

Стрілка розшукують, повідомляли у поліції. Як стало відомо УНН, введено план "Сирена".

В ОВА уточнили, що стрілка шукають на Львівщині.

Згодом стало відомо, що стрілок був одягнутий у форму Glovo й був на велосипеді.

Довідково

Андрій Парубій - народний депутат Верховної Ради 6, 7, 8 і 9 скликань, ексголова Верховної Ради та екссекретар РНБО.

У 2016 році Парубія обрали головою Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, якого призначили прем’єр-міністром України.

Був секретарем РНБО з лютого по серпень 2014 року.

Проти Парубія того ж року був скоєний замах з використанням бойової гранати. Згодом у МВС повідомили, що замах готував співробітник УДО часів Януковича.

У 2013-2014 році під час Революції Гідності був комендантом Майдану, керівником Самооборони Майдану.

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП
Андрій Парубій
Майдан Незалежності
Володимир Гройсман
Рада національної безпеки і оборони України
Міністерство внутрішніх справ України
Верховна Рада України
Україна
Львів