Вбивство Парубія у Львові: поліція вийшла на слід стрілка - джерела

Поліція вийшла на слід вбивці народного депутата, ексголови ВР Андрія Парубія, якого застрелили сьогодні у Львові. Про це журналісту УНН повідомили джерела.

Деталі

Джерела прокоментували, чи поліція вийшла на слід вбивці.

"По факту – так. Тому що бачать його по камерах", - розповів співрозмовник.

Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія Парубія

Контекст

30 серпня УНН з посиланням на джерело повідомляло, що у Львові стріляли в Андрія Парубія.

У поліції згодом вказали, що стрілянина сталася близько опівдня. І що політичний діяч загинув.

Стрілка розшукують, повідомляли у поліції. Як стало відомо УНН, введено план "Сирена".

В ОВА уточнили, що стрілка шукають на Львівщині.

Згодом стало відомо, що стрілок був одягнутий у форму Glovo й був на велосипеді.

Довідково

Андрій Парубій - народний депутат Верховної Ради 6, 7, 8 і 9 скликань, ексголова Верховної Ради та екссекретар РНБО.

У 2016 році Парубія обрали головою Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, якого призначили прем’єр-міністром України.

Був секретарем РНБО з лютого по серпень 2014 року.

Проти Парубія того ж року був скоєний замах з використанням бойової гранати. Згодом у МВС повідомили, що замах готував співробітник УДО часів Януковича.

У 2013-2014 році під час Революції Гідності був комендантом Майдану, керівником Самооборони Майдану.